***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.178.933 2.572.702Dönem Karı (Zararı)9.692.744 -4.475.712Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.692.744 -4.475.712Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14.929.336 10.384.458Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 5.271.699 5.139.540Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-315.442 -962.747Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.072.661Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -104.878Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] -315.442 214.792Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.939.837 6.831.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 1.288.261 -32.667Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 14.300 -173.249Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 3.637.276 7.037.157Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler94.000 819.426Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 318.387 -23.316Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -224.387 842.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.418 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-335.423 425.065İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -335.423 425.065Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 5.276.083 -1.868.067İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.187.750 -2.579.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.713.777 8.794.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -2.188.298 -238.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] 26.902.075 9.032.684Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.367.493 24.360İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -7.046.907 -26.916İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -320.586 51.276Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -1.949.928 -10.902.906Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] 250.353 -1.171.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.908.203 133.860İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 141 -100.686İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -18.908.344 234.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.119.323 -1.194.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler95.022 129.335İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] 95.022 129.335Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[11] 0 3.000.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.901.955 -1.391.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.946 285.663Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.928.901 -1.677.349Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.434.330 3.329.472Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] 1.744.603 -756.770YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-831.467 -2.396.874Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri169.038 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 169.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.000.505 -2.396.874Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -1.000.505 -2.396.874FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] -21.286.733 7.828.603Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.517.515 12.367.819Kredilerden Nakit Girişleri[6] 5.517.515 12.367.819Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.340.872 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -16.340.872Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[6] -463.376 -539.216Ödenen Temettüler-10.000.000 -4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.939.267 8.004.431Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi283.423 431.965NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.655.844 8.436.396DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 13.027.510 5.493.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 11.371.666 13.929.514Sunum Para Birimi Dipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler439.365 28.190.669 -28.630.034 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.481.167 431.965 -4.433.596 -5.482.798 -21.385 -5.504.183Dönem Karı (Zararı)-4.433.596 -4.433.596 -42.116 -4.475.712Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.481.167 431.965 -1.049.202 20.731 -1.028.471Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -2.201.286 4.422.304 22.988.902 26.778.832 -4.433.596 306.704.222 128.920 306.833.142Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-83.437 16.426.504 -16.343.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-335.521 90.539 9.706.796 9.461.814 178.832 9.640.646Dönem Karı (Zararı)9.706.796 9.706.796 -14.052 9.692.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.521 90.539 -244.982 192.884 -52.098Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 233.090.735 -4.448.486 4.762.118 22.988.902 33.417.469 9.706.796 320.866.781 350.623 321.217.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 11.371.666 13.027.510Ticari Alacaklar[7] 46.680.205 71.220.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.904.693 2.716.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar41.775.512 68.503.888Diğer Alacaklar[9] 9.409.132 2.041.639İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.053.625 1.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.355.507 2.039.684Stoklar[10] 62.932.426 60.667.056Peşin Ödenmiş Giderler[11] 477.587 604.728İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler477.587 604.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 1.261.661 3.006.264Diğer Dönen Varlıklar[13] 8.550.416 8.700.574İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.550.416 8.700.574ARA TOPLAM140.683.093 159.268.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR140.683.093 159.268.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 17.313.519 16.978.096Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 240.083.690 244.494.528Arazi ve Arsalar159.770.000 159.770.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.659.000 8.659.000Binalar40.869.489 40.869.489Tesis, Makine ve Cihazlar43.750.792 43.613.975Taşıtlar2.279.102 1.965.844Mobilya ve Demirbaşlar2.682.461 2.340.946Yapılmakta Olan Yatırımlar1.082.160 1.082.160Diğer Maddi Duran Varlıklar-19.009.314 -13.806.886Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 23.507 52.901Diğer Haklar23.507 52.901Peşin Ödenmiş Giderler[11] 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR314.079.717 318.184.526TOPLAM VARLIKLAR454.762.810 477.452.580KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 50.145.060 66.339.236İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar50.145.060 66.339.236Banka Kredileri50.145.060 66.339.236Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 5.686.902 725.268İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.622.328 195.900Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.622.328 195.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları64.574 529.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar64.574 529.368Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 216.457 176.058Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler216.457 176.058Ticari Borçlar[7] 29.288.562 47.878.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.571 19.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar29.268.991 47.858.948Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 2.391.710 2.080.259Diğer Borçlar[9] 145.583 50.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar252 111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar145.331 50.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 4.608.814Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 630.969 616.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar199.280 199.280Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar431.689 417.389Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.254.566 976.965İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.254.566 976.965ARA TOPLAM89.759.809 123.452.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER89.759.809 123.452.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 4.522.086 4.668.782İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.522.086 4.668.782Banka Kredileri4.522.086 4.668.782Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 11.671.316 9.963.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.671.316 9.963.654Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 26.863.811 17.062.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.785.597 32.423.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER133.545.406 155.875.822ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar320.866.781 321.404.967Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 228.642.249 229.061.207Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)228.642.249 229.061.207Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)233.090.735 233.174.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.448.486 -4.112.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 4.762.118 4.671.579Yabancı Para Çevrim Farkları4.762.118 4.671.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 22.988.902 22.988.902Yasal Yedekler22.988.902 22.988.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 33.417.469 26.990.965Net Dönem Karı veya Zararı9.706.796 16.343.067Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 350.623 171.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR321.217.404 321.576.758TOPLAM KAYNAKLAR454.762.810 477.452.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 121.651.551 89.151.883 62.645.296 50.488.848Satışların Maliyeti[27] -92.974.920 -82.347.677 -41.926.970 -43.793.470TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.676.631 6.804.206 20.718.326 6.695.378Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)28.676.631 6.804.206 20.718.326 6.695.378Genel Yönetim Giderleri[28] -10.110.328 -7.562.411 -4.931.051 -4.151.035Pazarlama Giderleri[29] -3.736.684 -3.280.946 -1.884.657 -1.577.989Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 20.462.184 12.445.752 5.869.626 6.261.131Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -15.533.769 -6.409.390 -5.136.648 -2.950.160ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.758.034 1.997.211 14.635.596 4.277.325Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 7.233.016 41.836 7.163.706 41.836Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[31] -79.131 0 -79.131 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 335.423 -425.065 639.095 227.576FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.247.342 1.613.982 22.359.266 4.546.737Finansman Gelirleri[32] 2.550.411 2.441.688 528.869 1.167.653Finansman Giderleri[32] -10.312.715 -10.419.778 -3.982.369 -5.397.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.485.038 -6.364.108 18.905.766 317.050Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] -9.792.294 1.888.396 -8.449.808 1.084.604Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -705.304 1.436.381 -705.304Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-9.792.294 2.593.700 -9.886.189 1.789.908SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.692.744 -4.475.712 10.455.958 1.401.654DÖNEM KARI (ZARARI)9.692.744 -4.475.712 10.455.958 1.401.654Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-14.052 -42.116 -33.413 -33.161Ana Ortaklık Payları9.706.796 -4.433.596 10.489.371 1.434.815Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-335.521 -1.481.167 -438.021 -77.307Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -419.401 -1.851.457 -547.526 -96.632Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83.880 370.290 109.505 19.325Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] 83.880 370.290 109.505 19.325Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar90.539 431.965 -50.891 69.300Yabancı Para Çevrim Farkları90.539 431.965 -50.891 69.300Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)90.539 431.965 -50.891 69.300Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-244.982 -1.049.202 -488.912 -8.007TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.447.762 -5.524.914 9.967.046 1.393.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar178.832 1.080 143.756 10.035Ana Ortaklık Payları9.268.930 -5.525.994 9.823.290 1.383.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958695BIST