***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler439.365 28.190.669 -28.630.034 22.350 22.350Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -2.119.574 -3.441.079 -25.455 -3.466.534Dönem Karı (Zararı)-2.119.574 -2.119.574 -25.455 -2.145.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -1.321.505 -1.321.505Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 0 349.247 237.170.413 -2.323.806 4.451.302 22.988.902 23.229.457 -2.119.574 308.745.941 147.200 308.893.141Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-440.614 16.783.681 -16.343.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.406.424 247.041 8.515.574 6.356.191 1.453 6.357.644Dönem Karı (Zararı)8.515.574 8.515.574 -20.318 8.495.256Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.406.424 247.041 -2.159.383 21.771 -2.137.612Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.654.946 -1.654.946 -1.654.946Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 231.078.612 -6.519.389 4.918.620 22.988.902 33.774.646 8.515.574 316.106.212 173.244 316.279.456Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.704.233 -10.853.850Dönem Karı (Zararı)8.495.256 -2.145.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.495.256 -2.145.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.476.386 16.835.952Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 7.269.413 8.865.137Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler563.198 -904.758Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[7] 4.816 -1.072.661Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] 558.382 -172.934Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler340.837Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.562.544 8.385.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 2.890.966 541.160Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 14.300 -173.249Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 4.657.278 8.017.257Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.244.128 1.224.751Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 964.397 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 279.731 1.224.751Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 453.370Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 453.370Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.208 526.948İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler[3] -9.208 526.948Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 3.846.311 -1.714.664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.012.012 -24.145.108Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler31.141.775 -13.154.363İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] 31.141.775 -13.154.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.065.045 -1.310.685İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -1.065.045 -1.310.685Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -34.810.199 -14.613.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -3.357.370 -1.084.067Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.639.264 8.553.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 1.639.264 8.553.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.119.323 -1.194.608Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler525.050 19.573İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] 525.050 19.573İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.966.164 -1.361.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.966.164 -1.361.638Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.959.630 -9.454.185Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] 1.744.603 -1.399.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.015.114 -2.376.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.029.515 653.838Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 1.029.515 653.838Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.044.629 -3.030.147Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -3.044.629 -3.030.147FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI[5] -28.979.980 19.484.852Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.262.178 24.256.232Kredilerden Nakit Girişleri[6] 4.262.178 24.256.232Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları[4,5] -23.242.158 -771.380Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıFaktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-529.368 -771.380Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] -22.712.790 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.290.861 6.254.693Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi268.812 460.963NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.022.049 6.715.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 13.027.510 5.493.118DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 4.005.461 12.208.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 4.005.461 13.027.510Ticari Alacaklar[7] 39.757.819 71.220.283İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.793.741 2.716.395İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar35.964.078 68.503.888Diğer Alacaklar[9] 3.106.684 2.041.639İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar255.765 1.955İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.850.919 2.039.684Stoklar[10] 94.918.873 60.667.056Peşin Ödenmiş Giderler[11] 1.097.160 604.728İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.097.160 604.728Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 1.261.661 3.006.264Diğer Dönen Varlıklar[13] 11.593.775 8.700.574ARA TOPLAM155.741.433 159.268.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR155.741.433 159.268.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 16.987.304 16.978.096Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 56.659.001 56.659.001Maddi Duran Varlıklar[15] 237.624.558 244.494.528Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 8.810 52.901TOPLAM DURAN VARLIKLAR311.279.673 318.184.526TOPLAM VARLIKLAR467.021.106 477.452.580KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 43.790.142 66.339.236İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.790.142 66.339.236İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 4.314.215 725.268İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.314.215 725.268Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 529.368Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.314.215 195.900Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 278.963 176.058Ticari Borçlar[7] 50.482.039 47.878.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19.571 19.571İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar50.462.468 47.858.948Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 3.232.508 2.080.259Diğer Borçlar[9] 575.611 50.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar252 111İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar575.359 50.309Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 0 4.608.814Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 811.242 616.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar379.553 199.280Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar431.689 417.389Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.424.770 976.965ARA TOPLAM104.909.490 123.452.208TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER104.909.490 123.452.208UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 4.505.086 4.668.782İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.505.086 4.668.782İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 15.682.377 9.963.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.682.377 9.963.654Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 24.916.313 17.062.794TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.832.160 32.423.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER150.741.650 155.875.822ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar316.106.212 321.404.967Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 224.559.223 229.061.207Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)224.559.223 229.061.207Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)231.078.612 233.174.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.519.389 -4.112.965Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 4.918.620 4.671.579Yabancı Para Çevrim Farkları4.918.620 4.671.579Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 22.988.902 22.988.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 33.774.646 26.990.965Net Dönem Karı veya Zararı8.515.574 16.343.067Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 173.244 171.791TOPLAM ÖZKAYNAKLAR316.279.456 321.576.758TOPLAM KAYNAKLAR467.021.106 477.452.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 174.390.689 158.043.076 52.739.138 68.891.193Satışların Maliyeti[27] -139.661.395 -135.706.514 -46.686.475 -53.358.837TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.729.294 22.336.562 6.052.663 15.532.356Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)34.729.294 22.336.562 6.052.663 15.532.356Genel Yönetim Giderleri[28] -16.563.285 -12.315.250 -6.452.957 -4.752.839Pazarlama Giderleri[29] -5.172.828 -5.232.282 -1.436.144 -1.951.336Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 24.183.552 22.716.782 3.721.368 10.271.030Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -18.229.613 -11.288.104 -2.695.844 -4.878.714ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.947.120 16.217.708 -810.914 14.220.497Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 7.330.193 116.258 97.177 74.422Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[31] -775.829 -457.095 -696.698 -457.095Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 9.208 -526.948 -326.215 -101.883FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.510.692 15.349.923 -1.736.650 13.735.941Finansman Gelirleri[32] 5.138.879 2.545.273 2.588.468 103.585Finansman Giderleri[32] -13.791.793 -21.775.218 -3.479.078 -11.355.440SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)[12] 16.857.778 -3.880.022 -2.627.260 2.484.086Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.362.522 1.734.993 1.429.772 -153.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -2.306.460 0 -1.601.156Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.362.522 4.041.453 1.429.772 1.447.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.495.256 -2.145.029 -1.197.488 2.330.683DÖNEM KARI (ZARARI)8.495.256 -2.145.029 -1.197.488 2.330.683Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-20.318 -25.455 -6.266 16.661Ana Ortaklık Payları8.515.574 -2.119.574 -1.191.222 2.314.022Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.406.424 -1.522.365 -2.070.903 -41.198Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -3.008.030 -1.902.956 -2.588.629 -51.499Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler601.606 380.591 517.726 10.301Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] 601.606 380.591 517.726 10.301Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar247.041 460.963 156.502 28.998Yabancı Para Çevrim Farkları247.041 460.963 156.502 28.998Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)247.041 460.963 156.502 28.998Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.159.383 -1.061.402 -1.914.401 -12.200TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.335.873 -3.206.431 -3.111.889 2.318.483Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.453 -25.455 -177.379 -26.535Ana Ortaklık Payları6.334.420 -3.180.976 -2.934.510 2.345.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975876BIST