***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 18:11
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 237.799.819 -720.119 3.990.339 22.549.537 2.588.163 28.630.034 316.187.020 150.305 316.337.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
439.365 28.190.669 -28.630.034 22.350 22.350
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -2.119.574 -3.441.079 -25.455 -3.466.534
Dönem Karı (Zararı)
-2.119.574 -2.119.574 -25.455 -2.145.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-629.406 -1.603.687 460.963 450.625 -1.321.505 -1.321.505
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 0 349.247 237.170.413 -2.323.806 4.451.302 22.988.902 23.229.457 -2.119.574 308.745.941 147.200 308.893.141
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-440.614 16.783.681 -16.343.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 8.515.574 6.356.191 1.453 6.357.644
Dönem Karı (Zararı)
8.515.574 8.515.574 -20.318 8.495.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.406.424 247.041 -2.159.383 21.771 -2.137.612
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.654.946 -1.654.946 -1.654.946
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 231.078.612 -6.519.389 4.918.620 22.988.902 33.774.646 8.515.574 316.106.212 173.244 316.279.456
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.704.233 -10.853.850
Dönem Karı (Zararı)
8.495.256 -2.145.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.495.256 -2.145.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.476.386 16.835.952
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 7.269.413 8.865.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
563.198 -904.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[7] 4.816 -1.072.661
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] 558.382 -172.934
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
340.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.562.544 8.385.168
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 2.890.966 541.160
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 14.300 -173.249
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 4.657.278 8.017.257
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.244.128 1.224.751
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 964.397 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 279.731 1.224.751
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 453.370
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 453.370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.208 526.948
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -9.208 526.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 3.846.311 -1.714.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.012.012 -24.145.108
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.141.775 -13.154.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] 31.141.775 -13.154.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.065.045 -1.310.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -1.065.045 -1.310.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -34.810.199 -14.613.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -3.357.370 -1.084.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.639.264 8.553.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 1.639.264 8.553.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.119.323 -1.194.608
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
525.050 19.573
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] 525.050 19.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.966.164 -1.361.638
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.966.164 -1.361.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.959.630 -9.454.185
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] 1.744.603 -1.399.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.015.114 -2.376.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.029.515 653.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 1.029.515 653.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.044.629 -3.030.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -3.044.629 -3.030.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
[5] -28.979.980 19.484.852
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.262.178 24.256.232
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 4.262.178 24.256.232
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -23.242.158 -771.380
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-529.368 -771.380
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] -22.712.790 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.290.861 6.254.693
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
268.812 460.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.022.049 6.715.656
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 13.027.510 5.493.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 4.005.461 12.208.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 4.005.461 13.027.510
Ticari Alacaklar
[7] 39.757.819 71.220.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.793.741 2.716.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
35.964.078 68.503.888
Diğer Alacaklar
[9] 3.106.684 2.041.639
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
255.765 1.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.850.919 2.039.684
Stoklar
[10] 94.918.873 60.667.056
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 1.097.160 604.728
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.097.160 604.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 1.261.661 3.006.264
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 11.593.775 8.700.574
ARA TOPLAM
155.741.433 159.268.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.741.433 159.268.054
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 16.987.304 16.978.096
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 56.659.001 56.659.001
Maddi Duran Varlıklar
[15] 237.624.558 244.494.528
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 8.810 52.901
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
311.279.673 318.184.526
TOPLAM VARLIKLAR
467.021.106 477.452.580
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 43.790.142 66.339.236
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.790.142 66.339.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 4.314.215 725.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.314.215 725.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 529.368
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.314.215 195.900
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 278.963 176.058
Ticari Borçlar
[7] 50.482.039 47.878.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.571 19.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.462.468 47.858.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 3.232.508 2.080.259
Diğer Borçlar
[9] 575.611 50.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
575.359 50.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 0 4.608.814
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 811.242 616.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
379.553 199.280
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
431.689 417.389
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.424.770 976.965
ARA TOPLAM
104.909.490 123.452.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.909.490 123.452.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 4.505.086 4.668.782
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.505.086 4.668.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 4.750 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 15.682.377 9.963.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.682.377 9.963.654
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 24.916.313 17.062.794
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.832.160 32.423.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.741.650 155.875.822
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
316.106.212 321.404.967
Ödenmiş Sermaye
[20] 21.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 224.559.223 229.061.207
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.559.223 229.061.207
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
231.078.612 233.174.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.519.389 -4.112.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 4.918.620 4.671.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.918.620 4.671.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 22.988.902 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 33.774.646 26.990.965
Net Dönem Karı veya Zararı
8.515.574 16.343.067
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 173.244 171.791
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.279.456 321.576.758
TOPLAM KAYNAKLAR
467.021.106 477.452.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[27] 174.390.689 158.043.076 52.739.138 68.891.193
Satışların Maliyeti
[27] -139.661.395 -135.706.514 -46.686.475 -53.358.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.729.294 22.336.562 6.052.663 15.532.356
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
34.729.294 22.336.562 6.052.663 15.532.356
Genel Yönetim Giderleri
[28] -16.563.285 -12.315.250 -6.452.957 -4.752.839
Pazarlama Giderleri
[29] -5.172.828 -5.232.282 -1.436.144 -1.951.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 24.183.552 22.716.782 3.721.368 10.271.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -18.229.613 -11.288.104 -2.695.844 -4.878.714
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.947.120 16.217.708 -810.914 14.220.497
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 7.330.193 116.258 97.177 74.422
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -775.829 -457.095 -696.698 -457.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 9.208 -526.948 -326.215 -101.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.510.692 15.349.923 -1.736.650 13.735.941
Finansman Gelirleri
[32] 5.138.879 2.545.273 2.588.468 103.585
Finansman Giderleri
[32] -13.791.793 -21.775.218 -3.479.078 -11.355.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
[12] 16.857.778 -3.880.022 -2.627.260 2.484.086
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.362.522 1.734.993 1.429.772 -153.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.306.460 0 -1.601.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.362.522 4.041.453 1.429.772 1.447.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.495.256 -2.145.029 -1.197.488 2.330.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.495.256 -2.145.029 -1.197.488 2.330.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.318 -25.455 -6.266 16.661
Ana Ortaklık Payları
8.515.574 -2.119.574 -1.191.222 2.314.022
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.406.424 -1.522.365 -2.070.903 -41.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[17] -3.008.030 -1.902.956 -2.588.629 -51.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
601.606 380.591 517.726 10.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] 601.606 380.591 517.726 10.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
247.041 460.963 156.502 28.998
Yabancı Para Çevrim Farkları
247.041 460.963 156.502 28.998
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
247.041 460.963 156.502 28.998
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.159.383 -1.061.402 -1.914.401 -12.200
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.335.873 -3.206.431 -3.111.889 2.318.483
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.453 -25.455 -177.379 -26.535
Ana Ortaklık Payları
6.334.420 -3.180.976 -2.934.510 2.345.018
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975876
BIST