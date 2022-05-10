***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerTransferler16.343.067 -16.343.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)102.500 141.430 -782.575 -538.645 35.076 -503.569Dönem Karı (Zararı)-782.575 -782.575 19.361 -763.214Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)102.500 141.430 243.930 15.715 259.645Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.010.465 4.813.009 22.988.902 43.334.032 -782.575 320.866.322 206.867 321.073.189Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888Transferler-918.332 3.358.955 32.573.123 -35.013.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.888.579 -77.434 18.826.956 16.860.943 294.265 17.155.208Dönem Karı (Zararı)18.826.956 18.826.956 -15.518 18.811.438Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.888.579 -77.434 -1.966.013 309.783 -1.656.230Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 290.633.728 -7.729.835 5.527.663 26.347.857 67.111.578 18.826.956 422.067.194 753.902 422.821.096Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.568.575 -3.898.895Dönem Karı (Zararı)18.811.438 -747.499Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.811.438 -747.499Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.145.041 9.025.693Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 3.556.627 3.032.809Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-856.683 -350.202Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] -856.683 -350.202Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.619.870 4.063.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 3.048.336 703.475Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 5.571.534 3.360.124Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-519.005 633.329Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 1.280 616.594Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -520.285 16.735Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] 333.840 303.672İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler333.840 303.672Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 4.773.446 1.342.486Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler236.946 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.607.004 -15.183.353Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.795.339 12.493.862İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -4.495.958 -1.328.113İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] 22.291.297 13.821.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-372.328 -552.178İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -29.029İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -343.299 -552.178Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -34.831.466 -9.438.064Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -537.681 -615.693Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.386.826 -8.791.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] -12.119 952İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 9.398.945 -8.792.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.614.667 -1.119.323Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-106.046 -27.047İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] -106.046 -27.047İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.673.019 -7.133.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.570.930 -586.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.897.911 -6.546.715Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.349.475 -6.905.159Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] -11.780.900 3.006.264YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.759.355 -375.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.310.844 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 1.310.844 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.070.199 -375.634Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -3.070.199 -375.634Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI889.185 5.220.441Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri889.185 5.432.341Kredilerden Nakit Girişleri[6] 889.185 5.432.341Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -211.900Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] 0 -211.900YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.698.405 945.912Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 141.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.698.405 1.087.342DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 8.446.197 13.027.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 22.144.602 14.114.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 22.144.602 8.446.197Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar[7] 106.867.703 124.164.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.608.960 4.113.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar98.258.743 120.051.936Diğer Alacaklar[9] 4.507.587 4.135.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30.031 1.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.477.556 4.134.257Stoklar[10] 177.508.254 141.820.105Peşin Ödenmiş Giderler[11] 4.359.873 3.822.192İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.359.873 3.822.192Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 13.042.561 1.261.661Diğer Dönen Varlıklar[13] 15.471.089 20.042.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.471.089 20.042.019ARA TOPLAM343.901.669 303.692.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR343.901.669 303.692.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 18.650.195 18.984.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 47.756.000 47.756.000Maddi Duran Varlıklar[15] 315.302.904 317.097.394Diğer Maddi Duran Varlıklar315.302.904 317.097.394Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 2.201 4.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.201 4.983Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR381.711.300 383.842.412TOPLAM VARLIKLAR725.612.969 687.534.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 161.950.003 159.003.888İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.950.003 159.003.888Banka Kredileri161.950.003 159.003.888Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 2.800.237 3.157.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.800.237 3.157.022Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.800.237 3.157.022Diğer Finansal Yükümlülükler[6] -270.802 325.136Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler-270.802 325.136Ticari Borçlar[7] 96.971.490 87.573.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28.282 30.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar96.943.208 87.542.983Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.479.787 2.894.155Diğer Borçlar[9] 128.095 244.048İlişkili Taraflara Diğer Borçlar252 10.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar127.843 233.889Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 6.203.882 53.671Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 2.878.988 631.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.369.414 126.642Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar509.574 504.977Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.091.747 1.618.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.091.747 1.618.423ARA TOPLAM276.233.427 255.501.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276.233.427 255.501.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 149.494 1.275.882İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar149.494 1.275.882Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar149.494 1.275.882Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 4.750 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.750 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 18.467.386 15.301.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.467.386 15.301.098Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 7.213.182 9.062.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.558.446 26.367.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER302.791.873 281.868.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar422.067.194 405.206.251Ödenmiş Sermaye[20] 21.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 282.903.893 285.710.804Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)282.903.893 285.710.804Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)290.633.728 291.552.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.729.835 -5.841.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 5.527.663 5.605.097Yabancı Para Çevrim Farkları5.527.663 5.605.097Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 26.347.857 22.988.902Yasal Yedekler26.347.857 22.988.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 67.111.578 34.538.455Net Dönem Karı veya Zararı18.826.956 35.013.746Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 753.902 459.637TOPLAM ÖZKAYNAKLAR422.821.096 405.665.888TOPLAM KAYNAKLAR725.612.969 687.534.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 182.650.436 59.006.255Satışların Maliyeti[27] -139.717.278 -51.047.950TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.933.158 7.958.305BRÜT KAR (ZARAR)42.933.158 7.958.305Genel Yönetim Giderleri[28] -9.442.747 -5.179.277Pazarlama Giderleri[29] -5.469.438 -1.852.027Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 37.198.670 14.592.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -23.123.733 -10.397.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.095.910 5.122.438Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 52.837 69.310Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[31] -827.921 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] -333.840 -303.672FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.986.986 4.888.076Finansman Gelirleri[32] 4.403.959 2.021.542Finansman Giderleri[32] -21.752.390 -6.330.346SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.638.555 579.272Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] -4.827.117 -1.342.486Dönem Vergi (Gideri) Geliri-6.203.882 -1.436.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.376.765 93.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.811.438 -763.214DÖNEM KARI (ZARARI)18.811.438 -763.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-15.518 19.361Ana Ortaklık Payları18.826.956 -782.575Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.888.579 102.500Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)[17] -2.360.724 128.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler472.145 -25.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] 472.145 -25.625Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-77.434 141.430Yabancı Para Çevrim Farkları-77.434 141.430Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-77.434 141.430Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.966.013 243.930TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.845.425 -519.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar294.265 35.076Ana Ortaklık Payları16.551.160 -554.360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028491BIST