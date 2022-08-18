***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 18:10
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-83.437 16.426.504 -16.343.067 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.521 90.539 9.706.796 9.461.814 178.832 9.640.646
Dönem Karı (Zararı)
9.706.796 9.706.796 -14.052 9.692.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.521 90.539 -244.982 192.884 -52.098
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21.000.000 349.247 233.090.735 -4.448.486 4.762.118 22.988.902 33.417.469 9.706.796 320.866.781 350.623 321.217.404
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888
Transferler
-918.332 3.358.955 32.573.123 -35.013.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
168.082 4.432.613 32.813.782 37.414.477 -105.113 37.309.364
Dönem Karı (Zararı)
32.813.782 32.813.782 13.799 32.827.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
168.082 4.432.613 4.600.695 -118.912 4.481.783
Sermaye Arttırımı
42.000.000 -18.057.533 -23.942.467
Dönem Sonu Bakiyeler
63.000.000 349.247 290.633.728 -5.673.174 10.037.710 8.290.324 43.169.111 32.813.782 442.620.728 354.524 442.975.252
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.225.980 20.178.933
Dönem Karı (Zararı)
32.827.581 9.692.744
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.827.581 9.692.744
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
51.734.977 14.929.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[15,16] 6.657.491 5.271.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.506.210 -315.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.965.879
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[10] -459.669 -315.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.341.536 4.939.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 2.434.486 1.288.261
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 0 14.300
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
[13] 5.907.050 3.637.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.852.507 94.000
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] -2.283.937 318.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[7,9] 5.136.444 -224.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.418
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.418
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] 18.984.035 -335.423
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
18.984.035 -335.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 7.066.346 5.276.083
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.326.852 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.378.541 -6.187.750
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.555.787 24.713.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[7] -4.555.787 24.713.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.598.749 -7.367.493
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[9] -4.598.749 -7.367.493
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[10] -51.626.590 -1.949.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[11] -4.666.686 250.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
177.392 -18.908.203
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 177.392 -18.908.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.614.667 -1.119.323
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.527 95.022
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[9] -75.527 95.022
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[11] 472.011 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.889.938 -1.901.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.889.938 -1.901.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.184.017 18.434.330
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[12] -4.958.037 1.744.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.289.690 -831.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
463.146 169.038
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[15] 463.146 169.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.752.836 -1.000.505
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[15] -15.752.836 -1.000.505
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.475.650 -21.286.733
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.498.971 5.517.515
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 77.498.971 5.517.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.023.321 -16.340.872
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.023.321 -16.340.872
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[6] 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-463.376
Ödenen Temettüler
-10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.411.940 -1.939.267
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 283.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.411.940 -1.655.844
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 8.446.197 13.027.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[5] 77.858.137 11.371.666
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
[5] 77.819.384 8.446.197
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
[7] 120.607.671 124.164.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.703.960 4.113.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
116.903.711 120.051.936
Diğer Alacaklar
[9] 8.734.008 4.135.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.002 1.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.733.006 4.134.257
Stoklar
[10] 193.906.364 141.820.105
Peşin Ödenmiş Giderler
[11] 1.211.098 3.822.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.211.098 3.822.192
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[12] 6.219.698 1.261.661
Diğer Dönen Varlıklar
[13] 27.311.826 20.042.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27.311.826 20.042.019
ARA TOPLAM
435.810.049 303.692.371
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.810.049 303.692.371
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 0 18.984.035
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[14] 47.756.000 47.756.000
Maddi Duran Varlıklar
[15] 324.801.495 317.097.394
Diğer Maddi Duran Varlıklar
324.801.495 317.097.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 112.787 4.983
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
112.787 4.983
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
372.670.282 383.842.412
TOPLAM VARLIKLAR
808.480.331 687.534.783
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 236.410.435 159.003.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
236.410.435 159.003.888
Banka Kredileri
236.410.435 159.003.888
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 1.309.222 3.157.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.309.222 3.157.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.309.222 3.157.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
[6] 417.560 325.136
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
417.560 325.136
Ticari Borçlar
[7] 85.476.839 87.573.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
121.073 30.494
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
85.355.766 87.542.983
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[8] 4.782.969 2.894.155
Diğer Borçlar
[9] 158.614 244.048
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
252 10.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
158.362 233.889
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[12] 7.411.318 53.671
Kısa Vadeli Karşılıklar
[17] 1.320.516 631.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
622.682 126.642
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
697.834 504.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[13] 1.124.081 1.618.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.124.081 1.618.423
ARA TOPLAM
338.411.554 255.501.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.411.554 255.501.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 89.630 1.275.882
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.630 1.275.882
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
89.630 1.275.882
Diğer Borçlar
[9] 723.634 723.634
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
723.634 723.634
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[11] 476.761 4.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
476.761 4.750
Uzun Vadeli Karşılıklar
[17] 17.029.441 15.301.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.029.441 15.301.098
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[12] 8.774.059 9.062.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.093.525 26.367.456
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
365.505.079 281.868.895
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
442.620.728 405.206.251
Ödenmiş Sermaye
[20] 63.000.000 21.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[21] 349.247 349.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[22] 284.960.554 285.710.804
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
284.960.554 285.710.804
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
290.633.728 291.552.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.673.174 -5.841.256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[23] 10.037.710 5.605.097
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.037.710 5.605.097
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[24] 8.290.324 22.988.902
Yasal Yedekler
8.290.324 22.988.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[25] 43.169.111 34.538.455
Net Dönem Karı veya Zararı
32.813.782 35.013.746
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[26] 354.524 459.637
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
442.975.252 405.665.888
TOPLAM KAYNAKLAR
808.480.331 687.534.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
[27] 341.997.951 121.651.551 159.347.515 62.645.296
Satışların Maliyeti
[27] -263.253.275 -92.974.920 -123.535.997 -41.926.970
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.744.676 28.676.631 35.811.518 20.718.326
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
78.744.676 28.676.631 35.811.518 20.718.326
Genel Yönetim Giderleri
[28] -15.704.440 -10.110.328 -6.261.693 -4.931.051
Pazarlama Giderleri
[29] -12.191.283 -3.736.684 -6.721.845 -1.884.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[30] 85.177.396 20.462.184 47.978.726 5.869.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[30] -64.002.827 -15.533.769 -40.879.094 -5.136.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.023.522 19.758.034 29.927.612 14.635.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[31] 4.751.082 7.233.016 4.698.245 7.163.706
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[31] -827.921 -79.131 0 -79.131
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 0 335.423 333.840 639.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.946.683 27.247.342 34.959.697 22.359.266
Finansman Gelirleri
[32] 21.238.422 2.550.411 16.834.463 528.869
Finansman Giderleri
[32] -57.276.260 -10.312.715 -35.523.870 -3.982.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.908.845 19.485.038 16.270.290 18.905.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[12] -7.081.264 -9.792.294 -2.254.147 -8.449.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.411.318 0 -1.207.436 1.436.381
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
330.054 -9.792.294 -1.046.711 -9.886.189
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.827.581 9.692.744 14.016.143 10.455.958
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.827.581 9.692.744 14.016.143 10.455.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.799 -14.052 29.317 -33.413
Ana Ortaklık Payları
32.813.782 9.706.796 13.986.826 10.489.371
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
168.082 -335.521 2.056.661 -438.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
168.082 -335.521 2.056.661 -438.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[12] -42.021 83.880 -514.166 109.505
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[17] 210.103 -419.401 2.570.827 -547.526
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.600.695 -244.982 6.566.708 -488.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.428.276 9.447.762 20.582.851 9.967.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-105.113 178.832 -399.378 143.756
Ana Ortaklık Payları
37.533.389 9.268.930 20.982.229 9.823.290
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056761
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