***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 233.174.172 -4.112.965 4.671.579 22.988.902 26.990.965 16.343.067 321.404.967 171.791 321.576.758Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-83.437 16.426.504 -16.343.067 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-335.521 90.539 9.706.796 9.461.814 178.832 9.640.646Dönem Karı (Zararı)9.706.796 9.706.796 -14.052 9.692.744Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-335.521 90.539 -244.982 192.884 -52.098Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21.000.000 349.247 233.090.735 -4.448.486 4.762.118 22.988.902 33.417.469 9.706.796 320.866.781 350.623 321.217.404Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21.000.000 349.247 291.552.060 -5.841.256 5.605.097 22.988.902 34.538.455 35.013.746 405.206.251 459.637 405.665.888Transferler-918.332 3.358.955 32.573.123 -35.013.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)168.082 4.432.613 32.813.782 37.414.477 -105.113 37.309.364Dönem Karı (Zararı)32.813.782 32.813.782 13.799 32.827.581Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)168.082 4.432.613 4.600.695 -118.912 4.481.783Sermaye Arttırımı42.000.000 -18.057.533 -23.942.467Dönem Sonu Bakiyeler63.000.000 349.247 290.633.728 -5.673.174 10.037.710 8.290.324 43.169.111 32.813.782 442.620.728 354.524 442.975.252Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.225.980 20.178.933Dönem Karı (Zararı)32.827.581 9.692.744Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.827.581 9.692.744Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.734.977 14.929.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler[15,16] 6.657.491 5.271.699Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.506.210 -315.442Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.965.879Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[10] -459.669 -315.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.341.536 4.939.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[8] 2.434.486 1.288.261Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler[17] 0 14.300Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler[13] 5.907.050 3.637.276Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.852.507 94.000Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] -2.283.937 318.387Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler[7,9] 5.136.444 -224.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.418Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.418Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler[3] 18.984.035 -335.423İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler18.984.035 -335.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler[12] 7.066.346 5.276.083Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.326.852 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.378.541 -6.187.750Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.555.787 24.713.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)[7] -4.555.787 24.713.777Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.598.749 -7.367.493İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)[9] -4.598.749 -7.367.493Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler[10] -51.626.590 -1.949.928Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)[11] -4.666.686 250.353Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler177.392 -18.908.203İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)[7] 177.392 -18.908.203Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)[8] -1.614.667 -1.119.323Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.527 95.022İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)[9] -75.527 95.022Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)[11] 472.011 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.889.938 -1.901.955Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.889.938 -1.901.955Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.184.017 18.434.330Vergi İadeleri (Ödemeleri)[12] -4.958.037 1.744.603YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.289.690 -831.467Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri463.146 169.038Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri[15] 463.146 169.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.752.836 -1.000.505Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları[15] -15.752.836 -1.000.505Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI74.475.650 -21.286.733Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri77.498.971 5.517.515Kredilerden Nakit Girişleri[6] 77.498.971 5.517.515Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.023.321 -16.340.872Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.023.321 -16.340.872Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları[6] 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-463.376Ödenen Temettüler-10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.411.940 -1.939.267Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 283.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.411.940 -1.655.844DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 8.446.197 13.027.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ[5] 77.858.137 11.371.666Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri[5] 77.819.384 8.446.197Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar[7] 120.607.671 124.164.938İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.703.960 4.113.002İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar116.903.711 120.051.936Diğer Alacaklar[9] 8.734.008 4.135.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.002 1.002İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.733.006 4.134.257Stoklar[10] 193.906.364 141.820.105Peşin Ödenmiş Giderler[11] 1.211.098 3.822.192İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.211.098 3.822.192Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar[12] 6.219.698 1.261.661Diğer Dönen Varlıklar[13] 27.311.826 20.042.019İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.311.826 20.042.019ARA TOPLAM435.810.049 303.692.371TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR435.810.049 303.692.371DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar[3] 0 18.984.035Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller[14] 47.756.000 47.756.000Maddi Duran Varlıklar[15] 324.801.495 317.097.394Diğer Maddi Duran Varlıklar324.801.495 317.097.394Maddi Olmayan Duran Varlıklar[16] 112.787 4.983Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar112.787 4.983Peşin Ödenmiş Giderler0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR372.670.282 383.842.412TOPLAM VARLIKLAR808.480.331 687.534.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar[6] 236.410.435 159.003.888İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar236.410.435 159.003.888Banka Kredileri236.410.435 159.003.888Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları[6] 1.309.222 3.157.022İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.309.222 3.157.022Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.309.222 3.157.022Diğer Finansal Yükümlülükler[6] 417.560 325.136Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler417.560 325.136Ticari Borçlar[7] 85.476.839 87.573.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlar121.073 30.494İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar85.355.766 87.542.983Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar[8] 4.782.969 2.894.155Diğer Borçlar[9] 158.614 244.048İlişkili Taraflara Diğer Borçlar252 10.159İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar158.362 233.889Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü[12] 7.411.318 53.671Kısa Vadeli Karşılıklar[17] 1.320.516 631.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar622.682 126.642Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar697.834 504.977Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler[13] 1.124.081 1.618.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.124.081 1.618.423ARA TOPLAM338.411.554 255.501.439TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.411.554 255.501.439UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar[6] 89.630 1.275.882İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar89.630 1.275.882Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar89.630 1.275.882Diğer Borçlar[9] 723.634 723.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar723.634 723.634Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)[11] 476.761 4.750İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)476.761 4.750Uzun Vadeli Karşılıklar[17] 17.029.441 15.301.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.029.441 15.301.098Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü[12] 8.774.059 9.062.092TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.093.525 26.367.456TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER365.505.079 281.868.895ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar442.620.728 405.206.251Ödenmiş Sermaye[20] 63.000.000 21.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)[21] 349.247 349.247Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[22] 284.960.554 285.710.804Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)284.960.554 285.710.804Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)290.633.728 291.552.060Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.673.174 -5.841.256Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)[23] 10.037.710 5.605.097Yabancı Para Çevrim Farkları10.037.710 5.605.097Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler[24] 8.290.324 22.988.902Yasal Yedekler8.290.324 22.988.902Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları[25] 43.169.111 34.538.455Net Dönem Karı veya Zararı32.813.782 35.013.746Kontrol Gücü Olmayan Paylar[26] 354.524 459.637TOPLAM ÖZKAYNAKLAR442.975.252 405.665.888TOPLAM KAYNAKLAR808.480.331 687.534.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat[27] 341.997.951 121.651.551 159.347.515 62.645.296Satışların Maliyeti[27] -263.253.275 -92.974.920 -123.535.997 -41.926.970TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)78.744.676 28.676.631 35.811.518 20.718.326Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)78.744.676 28.676.631 35.811.518 20.718.326Genel Yönetim Giderleri[28] -15.704.440 -10.110.328 -6.261.693 -4.931.051Pazarlama Giderleri[29] -12.191.283 -3.736.684 -6.721.845 -1.884.657Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler[30] 85.177.396 20.462.184 47.978.726 5.869.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler[30] -64.002.827 -15.533.769 -40.879.094 -5.136.648ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.023.522 19.758.034 29.927.612 14.635.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler[31] 4.751.082 7.233.016 4.698.245 7.163.706Yatırım Faaliyetlerinden Giderler[31] -827.921 -79.131 0 -79.131Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar[3] 0 335.423 333.840 639.095FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)75.946.683 27.247.342 34.959.697 22.359.266Finansman Gelirleri[32] 21.238.422 2.550.411 16.834.463 528.869Finansman Giderleri[32] -57.276.260 -10.312.715 -35.523.870 -3.982.369SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)39.908.845 19.485.038 16.270.290 18.905.766Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri[12] -7.081.264 -9.792.294 -2.254.147 -8.449.808Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.411.318 0 -1.207.436 1.436.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri330.054 -9.792.294 -1.046.711 -9.886.189SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.827.581 9.692.744 14.016.143 10.455.958DÖNEM KARI (ZARARI)32.827.581 9.692.744 14.016.143 10.455.958Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.799 -14.052 29.317 -33.413Ana Ortaklık Payları32.813.782 9.706.796 13.986.826 10.489.371Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar168.082 -335.521 2.056.661 -438.021Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler168.082 -335.521 2.056.661 -438.021Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri[12] -42.021 83.880 -514.166 109.505Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi[17] 210.103 -419.401 2.570.827 -547.526Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891Yabancı Para Çevrim Farkları4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.432.613 90.539 4.510.047 -50.891Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.600.695 -244.982 6.566.708 -488.912TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.428.276 9.447.762 20.582.851 9.967.046Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-105.113 178.832 -399.378 143.756Ana Ortaklık Payları37.533.389 9.268.930 20.982.229 9.823.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056761BIST