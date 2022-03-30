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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( İç Yönerge

30.03.2022 09:49
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( İç Yönerge


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( İç Yönerge )

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İç Yönerge

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ŞİRKETİMİZ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ 28.03.2022 TARİH VE 10546 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013918


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 103,00 10.751.188 % 9,98  
ISFIN 3,42 290.230.055 % 9,62  
KLNMA 15,75 800.208 % 9,37  
CRFSA 35,30 42.004.341 % 8,28  
ETILR 9,20 1.833.943 % 8,24  
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13:43 Alış Satış %  
Dolar 14,6787 14,6828 % 0,76  
Euro 16,3340 16,3492 % 1,01  
Sterlin 19,2206 19,3170 % 1,04  
Frank 15,7832 15,8783 % 1,24  
Riyal 3,8989 3,9185 % 0,70  
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13:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 0,96  
Altın Gr. 905 906 6,28  
Cumhuriyet 6.007 6.097 53,00  
Tam 5.975 6.124 50,57  
Yarım 2.888 2.963 24,46  
Çeyrek 1.449 1.481 12,24  
Gümüş.Ons 24,78 24,80 0,01  
Gümüş Gr. 11,68 11,69 0,07  
B. Petrol 110 110 1,92  
Seans Raporu 13:43
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