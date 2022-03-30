***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( İç Yönerge









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞİRKETİMİZ YÖNETİM KURULU İÇ YÖNERGESİ 28.03.2022 TARİH VE 10546 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013918BIST