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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 14:52
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI KARI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Karar Tarihi 13.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
HATEK, TREHTKS00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
HATEK, TREHTKS00013 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Hateks 2021 yılı kar dağıtım tablosu KVB.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 21.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.945.461,04
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 35.015.044 6.431.755,85
4. Vergiler ( - ) -63.046,04 -63.046,04
5. Net Dönem Kârı 34.951.997,96 6.368.709,81
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 318.435,49 318.435,49
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.633.562,47 6.050.274,32
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 125.000 125.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 34.758.562,47 6.175.274,32
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030835


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Altın Ons 1.813 1.813 -1,79  
Altın Gr. 931 931 3,00  
Cumhuriyet 6.218 6.312 54,00  
Tam 6.188 6.344 51,97  
Yarım 2.991 3.069 25,14  
Çeyrek 1.500 1.534 12,57  
Gümüş.Ons 21,57 21,60 -0,05  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,03  
B. Petrol 113 113 0,93  
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