***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSURİYE ARAP CUMHURİYETİ'nde % 88,50 oranla mevcut iştirakimiz olan HATEKS ALDAWLIA LTD. Şirketinden, 2011 yılında ülke içerisinde başlayan iç savaş neticesinde şirket adına kayıtlı bulunan tesislerin hasar görmesi ve çalışmaların sürdürülemeyeceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte şirketimizin söz konusu iştirakten 31.12.2020 tarihli yasal kayıtlarında döviz karşılığı alacağı yatırım avans ödemeleri olan 40.532.933,42 TL 'nin yasal kayıtlardan çıkartılıp çıkartılmaması hususunun ilk Genel Kurul gündemine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919387BIST