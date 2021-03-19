***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 17:09
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ'nde % 88,50 oranla mevcut iştirakimiz olan HATEKS ALDAWLIA LTD. Şirketinden, 2011 yılında ülke içerisinde başlayan iç savaş neticesinde şirket adına kayıtlı bulunan tesislerin hasar görmesi ve çalışmaların sürdürülemeyeceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte şirketimizin söz konusu iştirakten 31.12.2020 tarihli yasal kayıtlarında döviz karşılığı alacağı yatırım avans ödemeleri olan 40.532.933,42 TL 'nin yasal kayıtlardan çıkartılıp çıkartılmaması hususunun ilk Genel Kurul gündemine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919387
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2074
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1152
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2047
18:058,5902
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -0,1482
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5837
18:05404,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,55
|Açılış
|: 404,20
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2040
|7,2074
|% -1,57
|
|Euro
|8,5828
|8,5902
|% -1,70
|
|Sterlin
|9,9891
|10,0392
|% -1,75
|
|Frank
|7,7356
|7,7822
|% -1,61
|
|Riyal
|1,9193
|1,9289
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|4,70
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,36
|64,36
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem