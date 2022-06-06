Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.06.2022 16:20
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 21.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 63.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
HATEK, TREHTKS00013 21.000.000 42.000.000,000 200,00000 HATEK, TREHTKS00013 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 21.000.000 42.000.000,000 200,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 08.06.2022

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 18.057.532,42
Geçmiş Yıl Karları (TL) 23.942.467,58


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.05.2022
Ödeme Tarihi 10.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı bedelsiz sermaye artırım kararının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 19182 sayılı yazısı uyarınca tadili hususunun görüşülmesi neticesinde Şirketimizin mevcut 21.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000,00-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi tebliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, 18.057.532,42-TL'si özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan hisse senedi satış fonundan, 23.942.467,58-TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle 63.000.000,00-TL ye çıkarılmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi.
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi Başlıklı 7. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.03.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Yönetim Kurulumuzun 13.04.2022 Tarih ve 2022/08 sayılı kararı doğrultusunda
BARAK Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan (sermayeye eklenebilir hisse senedi satış fonunun ve sermayeye eklenebilir geçmiş yıl karlarının tespitine ilişkin) 11/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13183/ÖA-10 sayılı ve (hisse senedi satış fonu ve geçmiş yıl karlarının sermaye hesabına aktarıldığını gösterir) 13/04/2022 tarih ve YMM-01102305-13185/ÖA-11 sayılı raporlarının incelenmesinden, Yönetim Kurulumuzun 12.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 21.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesinin 42.000.000-TL (% 200 oranında) arttırılarak 63.000.000-TL'ye çıkartılması işlemleri kapsamında, özkaynak hesabı altında kayıtlı bulunan 18.057.532,42-TL'lık hisse senedi satış fonunun ve geçmiş yıl karları hesabında bulunan 23.942.467,58-TL'lık fonun sermaye hesabına aktarılması suretiyle 63.000.000,00-TL'lık sermayeye ulaşıldığı ve muhasebe kayıtlarının tamamlandığı görülmüştür. Bu çerçevede
1. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7.maddesinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilân edilmek ü
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.648
Değişim :  0,00% |  0,07
Açılış :  2.651  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.656 En Düşük
2.620
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 1,36 55.920.665 % 36,00  
QUAGR 29,70 123.489.732 % 10,00  
INTEM 62,70 23.586.106 % 10,00  
MZHLD 87,85 12.397.435 % 9,95  
RYSAS 9,07 40.278.257 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7615 16,7696 % 1,18  
Euro 17,9709 18,0101 % 1,51  
Sterlin 21,0591 21,1647 % 1,79  
Frank 17,1623 17,2657 % 1,01  
Riyal 4,4568 4,4791 % 1,24  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.852 10,43  
Altın Gr. 997 997 16,47  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,15 22,17 0,08  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,17  
B. Petrol 120 120 0,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru