***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 17:06
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
COTONELLA SARL EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR. 100000 90000 EUR 90 BAĞLI ORTAKLIK
SIRETEX SRL EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR. 750000 375000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024316
BIST
17:192.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,39
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.429
17:1914,8004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0080
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
17:1915,5756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0509
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
17:19896,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,93
|Açılış
|: 896,98
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler17:19
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.748.377
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.512.838
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.792.763
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|599.647.206
|% -9,98
|
|KZBGY
|62,30
|20.854.677
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,85
|47.630.409
|% -8,40
|
|DAGI
|3,35
|34.852.321
|% -6,42
|
|THYAO
|40,62
|5.906.842.339
|% 0,30
|
|GARAN
|15,00
|2.093.214.956
|% 0,20
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|EREGL
|33,54
|1.368.718.193
|% -2,33
|
|SISE
|17,81
|1.336.351.479
|% -0,06
|
|ALBRK
|1,27
|524.360.462
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,69
|956.518.397
|% 2,28
|
|YKBNK
|4,92
|1.266.556.864
|% -0,61
|
|SKBNK
|1,21
|245.441.775
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,03
|1.511.625.350
|% -1,31
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7862
|14,8004
|% -0,05
|
|Euro
|15,5613
|15,5756
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,3191
|18,4110
|% -1,09
|
|Frank
|15,1283
|15,2194
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9300
|3,9498
|% -0,14
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-1,64
|
|Altın Gr.
|898
|898
|0,25
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,37
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34BMSTL
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 377, 022 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, VESTL, PGSUS
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 7 kaybederek (% -0.80 ) 2, 192
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ETILR, EGGUB, UFUK, GEDIK, POLHO, SKBNK, TATGD, BOSSA, CASA, INVEO
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASGZ, DAGHL