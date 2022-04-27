***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCOTONELLA SARL EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR. 100000 90000 EUR 90 BAĞLI ORTAKLIKSIRETEX SRL EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTH.İHR. 750000 375000 EUR 50 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024316BIST