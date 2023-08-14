***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 63000000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviABUD ABDO Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet 9.68 Bağımsız Üye DeğilTONİ ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Evet 9.72 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ - ÜYECORC HURİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet 4.91 Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYEÖMER ABDO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Evet 0.06 Bağımsız Üye DeğilCEM ÜSTÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-BAŞKANLARA MADLEN AKGÖL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 19.03.2020 İcrada Görevli PAZARLAMA Evet Bağımsız Üye DeğilONUR BARAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 19.03.2020 İcrada Görevli Değil - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / ADAY GÖSTERME KOMİTESİ / ÜCRET KOMİTESİ / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİEMRE KURU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 12.04.2023 İcrada Görevli MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ Evet Bağımsız Üye DeğilİLYAS MUKANNASGİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager 12.04.2023 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR Hayır Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185036BIST