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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

18.08.2022 18:11
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Karar Sayısı
2022/14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                             FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ      : 18.08.2022
KARAR SAYISI       : 2022/14
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
a)   01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin,Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ser:XI, N29 sayılı tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre düzenlenmiş Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
 
b)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da  açıklamamız tarihi itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermemektedir.
 
c)   Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili dönem itibariyle, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar/zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Şirketinfinansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, Şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru ve dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi
 
CEM ÜSTÜNER                                        ONUR BARAK        
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye         Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Denetim Komitesi Başkanı                Denetim Komitesi Üyesi
 
 
 
18.08.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056766


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Yarım 3.322 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,08 -0,48  
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