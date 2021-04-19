***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
19.04.2021 11:17
***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929056
BIST
14:061.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -12,81
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.390
14:068,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0222
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
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8,0953
En Düşük
8,0317
14:069,7392
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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14:06463,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
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|Açılış
|: 463,95
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|Önceki Kapanış
|: 460,38
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464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:06
|FENER
|31,90
|23.536.458
|% 10,00
|
|TKURU
|295,30
|5.424.082
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,59
|129.728.508
|% 9,79
|
|ANELE
|5,49
|59.519.982
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|15.137.047
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.280.785
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SEYKM
|24,90
|10.651.149
|% -9,98
|
|EREGL
|18,40
|1.077.467.970
|% 0,33
|
|PETKM
|6,60
|834.046.473
|% 4,27
|
|GARAN
|7,14
|735.079.712
|% -1,92
|
|QUAGR
|27,62
|636.431.838
|% -5,15
|
|KRDMD
|7,28
|424.831.621
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,87
|262.173.226
|% -1,06
|
|PETKM
|6,60
|834.046.473
|% 4,27
|
|GARAN
|7,14
|735.079.712
|% -1,92
|
|PEKGY
|1,62
|139.280.785
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,12
|156.528.800
|% -1,85
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|9,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,60
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|7,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|10,07
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|4,86
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,79
|0,06
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|