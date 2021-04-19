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***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

19.04.2021 11:17



***HATEK*** HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929056


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FENER 31,90 23.536.458 % 10,00  
TKURU 295,30 5.424.082 % 9,98  
ORMA 36,48 486.023 % 9,95  
IDEAS 75,30 1.808.622 % 9,93  
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Tam 3.054 3.131 10,07  
Yarım 1.476 1.514 4,86  
Çeyrek 740 757 2,44  
Gümüş.Ons 26,14 26,17 0,19  
Gümüş Gr. 6,79 6,79 0,06  
B. Petrol 66,59 66,59 -0,18  
Seans Raporu 14:06
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