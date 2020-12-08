***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2020 09:01
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HATEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lidya Zirek tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891993
BIST
11:301.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:307,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:309,4869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0277
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:30469,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,09
|Açılış
|: 469,19
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:30
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|264.175.561
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.675.009
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.267.974
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.037.150
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.551.937
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,59
|1.618.549
|% -6,00
|
|PETKM
|4,97
|1.797.393.580
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,23
|892.480.530
|% 2,75
|
|THYAO
|12,43
|506.391.031
|% 1,30
|
|EREGL
|12,97
|436.467.724
|% 6,05
|
|SASA
|19,94
|394.154.549
|% -3,11
|
|PETKM
|4,97
|1.797.393.580
|% -2,55
|
|TSKB
|1,88
|385.573.533
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,23
|892.480.530
|% 2,75
|
|DOHOL
|2,88
|321.433.742
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|134.989.962
|% 1,48
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8172
|7,8213
|% 0,15
|
|Euro
|9,4809
|9,4869
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4031
|10,4553
|% -0,14
|
|Frank
|8,7489
|8,8016
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0789
|2,0893
|% 0,15
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|1,15
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|-0,30
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:44SELEC
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 814, 095 adet işlem
-
11:41EREGL
Yüzde 5.89 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 791, 413 adet işlem
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, PETKM, DOHOL
-
11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TSKB, KRDMD
-
11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 1.03 ) 1, 209