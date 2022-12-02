***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 09:21
***HATEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cihat Gazel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083811
BIST
10:455.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,13
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
10:4518,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
10:4519,6159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
10:451.080,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.080,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler10:45
|ALFAS
|201,30
|746.289.601
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.269.989
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|252.626.333
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.530.287
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|BFREN
|4.024,80
|27.792.479
|% -4,97
|
|MERIT
|42,20
|31.629.586
|% -4,78
|
|MANAS
|60,70
|11.938.746
|% -4,71
|
|KOZAL
|411,70
|2.703.440.179
|% 1,70
|
|THYAO
|126,60
|1.906.131.201
|% 1,77
|
|KOZAA
|52,05
|1.012.159.684
|% 3,69
|
|EREGL
|42,26
|915.588.268
|% -0,52
|
|ASELS
|48,38
|800.674.499
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,25
|703.096.321
|% 1,54
|
|SKBNK
|2,76
|171.143.263
|% 1,10
|
|ADESE
|1,74
|85.309.433
|% 0,58
|
|DOHOL
|8,37
|391.452.266
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,71
|494.855.987
|% -1,38
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,6110
|19,6159
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7848
|22,8991
|% 0,18
|
|Frank
|19,8442
|19,9637
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,04
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.490
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,69
|0,03
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|0,32
|