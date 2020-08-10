***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:00
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867078
BIST
12:161.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 10,75
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:167,3307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:168,6325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0999
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:16479,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,27
|Açılış
|: 479,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|198.080
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.423.648
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|398.067
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,58
|1.240.049.893
|% 4,71
|
|EKGYO
|1,95
|752.753.081
|% -0,51
|
|GARAN
|6,58
|343.552.431
|% 0,00
|
|SISE
|5,98
|280.469.143
|% -0,83
|
|SASA
|12,98
|269.430.209
|% 4,09
|
|EKGYO
|1,95
|752.753.081
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,66
|195.592.519
|% 0,00
|
|KARSN
|2,78
|199.104.087
|% 2,58
|
|ASELS
|17,58
|1.240.049.893
|% 4,71
|
|ODAS
|2,24
|127.789.578
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5499
|9,5978
|% 0,67
|
|Frank
|7,9685
|8,0165
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9475
|1,9573
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|-23,38
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-11,31
|
|Çeyrek
|774
|792
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|