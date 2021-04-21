***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 12:41
***HDFGS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HDFGS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929976
BIST
13:051.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -19,22
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
13:058,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0894
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
13:059,8584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0895
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
13:05468,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,92
|Açılış
|: 468,74
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler13:05
|BASCM
|11,66
|165.759
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|78.401
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|1.739.729
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.583.826
|% 9,52
|
|BRKO
|1,28
|990.943
|% 9,40
|
|BJKAS
|9,00
|9.795.213
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|49.121
|% -10,00
|
|ORMA
|29,56
|153.368
|% -9,99
|
|SNPAM
|17,23
|196.806
|% -9,98
|
|SERVE
|14,40
|79.705
|% -9,94
|
|PETKM
|6,41
|697.422.288
|% -2,44
|
|GARAN
|6,97
|540.693.397
|% -1,69
|
|EREGL
|18,13
|502.535.814
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,15
|346.167.394
|% -0,69
|
|THYAO
|11,09
|254.894.458
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,07
|229.489.127
|% -2,36
|
|PETKM
|6,41
|697.422.288
|% -2,44
|
|ODAS
|2,46
|200.251.486
|% -9,56
|
|GARAN
|6,97
|540.693.397
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,82
|120.686.561
|% -1,09
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1898
|8,1966
|% 1,10
|
|Euro
|9,8468
|9,8584
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,3886
|11,4457
|% 1,05
|
|Frank
|8,9037
|8,9574
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1798
|2,1907
|% 1,12
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,45
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.099
|3.146
|38,00
|
|Tam
|3.082
|3.162
|40,30
|
|Yarım
|1.490
|1.530
|19,49
|
|Çeyrek
|747
|765
|9,75
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,72
|65,72
|-0,85
|