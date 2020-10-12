***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27 7.988 44.671Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları58.113.466 -13.971.691Alınan Temettüler46.809 314.390Alınan Faiz2.529.846 3.268.276Kira Ödemeleri-129.375İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.000.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-208.296YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-412.921 34.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.622Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri54.622Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-412.921 -20.510Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -412.921 -20.510FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.939.529 -10.354.913NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.939.529 -10.354.913DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.441.192 26.443.589DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.380.721 16.088.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.396.249 21.441.192Finansal Yatırımlar44.429.624 32.862.461Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar44.429.624 32.862.461Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 44.429.624 32.862.461Ticari Alacaklar4.248 17.932İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.248 4.248İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 13.684Diğer Alacaklar11.200 8.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 11.200 8.500Peşin Ödenmiş Giderler124.959 13.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 124.959 13.280Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar38 780.497 572.201Diğer Dönen Varlıklar193.470 142.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 193.470 142.189ARA TOPLAM89.940.247 55.057.755TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.940.247 55.057.755DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar135.077.196 79.186.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar135.077.196 79.186.124Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar44 135.077.196 79.186.124Maddi Duran Varlıklar551.282 263.818Taşıtlar13 439.822 178.296Mobilya ve Demirbaşlar13 107.330 79.623Özel Maliyetler13 4.130 5.899Kullanım Hakkı Varlıkları13 974.618 1.034.199TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.603.096 80.484.141TOPLAM VARLIKLAR226.543.343 135.541.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar324.374 298.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar324.374 298.164Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar44 324.374 298.164Ticari Borçlar143.591 109.303İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 136.543 93.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 7.048 16.184Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 24.861 16.500Diğer Borçlar48.553 40.736İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 48.553 40.736ARA TOPLAM541.379 464.703TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER541.379 464.703UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar773.182 832.439İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar773.182 832.439Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar44 773.182 832.439Uzun Vadeli Karşılıklar195.868 154.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 195.868 154.811TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER969.050 987.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.510.429 1.451.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar225.032.914 134.089.943Ödenmiş Sermaye28 70.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)28 23.846 23.846Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.790 -16.790Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.790 -16.790Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -16.790 -16.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.691.016 1.080.368Yasal Yedekler28 1.691.016 1.080.368Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları28 62.391.871 38.429.333Net Dönem Karı veya Zararı39 90.942.971 30.573.186TOPLAM ÖZKAYNAKLAR225.032.914 134.089.943TOPLAM KAYNAKLAR226.543.343 135.541.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585BRÜT KAR (ZARAR)93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585Genel Yönetim Giderleri31 -4.477.259 -2.576.224 -1.630.024 -894.908Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 2.238.644 3.872.983 697.248 1.459.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.010.540 10.474.807 64.730.653 29.529Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -195.419FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.010.540 10.279.388 64.730.653 29.529Finansman Giderleri35 -67.569 -21.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529DÖNEM KARI (ZARARI)90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880849BIST