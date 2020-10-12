***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
12.10.2020 18:12
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 7.988 44.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
58.113.466 -13.971.691
Alınan Temettüler
46.809 314.390
Alınan Faiz
2.529.846 3.268.276
Kira Ödemeleri
-129.375
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-208.296
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-412.921 34.112
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.622
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-412.921 -20.510
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -412.921 -20.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.939.529 -10.354.913
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.939.529 -10.354.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.441.192 26.443.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.380.721 16.088.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.396.249 21.441.192
Finansal Yatırımlar
44.429.624 32.862.461
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
44.429.624 32.862.461
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 44.429.624 32.862.461
Ticari Alacaklar
4.248 17.932
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 4.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.684
Diğer Alacaklar
11.200 8.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.200 8.500
Peşin Ödenmiş Giderler
124.959 13.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 124.959 13.280
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 780.497 572.201
Diğer Dönen Varlıklar
193.470 142.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 193.470 142.189
ARA TOPLAM
89.940.247 55.057.755
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.940.247 55.057.755
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
135.077.196 79.186.124
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
135.077.196 79.186.124
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
44 135.077.196 79.186.124
Maddi Duran Varlıklar
551.282 263.818
Taşıtlar
13 439.822 178.296
Mobilya ve Demirbaşlar
13 107.330 79.623
Özel Maliyetler
13 4.130 5.899
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 974.618 1.034.199
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.603.096 80.484.141
TOPLAM VARLIKLAR
226.543.343 135.541.896
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.374 298.164
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.374 298.164
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
44 324.374 298.164
Ticari Borçlar
143.591 109.303
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 136.543 93.119
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.048 16.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 24.861 16.500
Diğer Borçlar
48.553 40.736
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 48.553 40.736
ARA TOPLAM
541.379 464.703
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
541.379 464.703
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
773.182 832.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
773.182 832.439
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
44 773.182 832.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.868 154.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 195.868 154.811
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
969.050 987.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.510.429 1.451.953
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
225.032.914 134.089.943
Ödenmiş Sermaye
28 70.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.790 -16.790
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.790 -16.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -16.790 -16.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.691.016 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.691.016 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 62.391.871 38.429.333
Net Dönem Karı veya Zararı
39 90.942.971 30.573.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
225.032.914 134.089.943
TOPLAM KAYNAKLAR
226.543.343 135.541.896
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585
BRÜT KAR (ZARAR)
93.249.155 9.178.048 65.663.429 -534.585
Genel Yönetim Giderleri
31 -4.477.259 -2.576.224 -1.630.024 -894.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 2.238.644 3.872.983 697.248 1.459.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.010.540 10.474.807 64.730.653 29.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -195.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.010.540 10.279.388 64.730.653 29.529
Finansman Giderleri
35 -67.569 -21.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
90.942.971 10.279.388 64.708.787 29.529
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880849
BIST