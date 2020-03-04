***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.03.2020 09:37
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Şubat dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 111.400,98 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824111
BIST
10:08111.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 295,23
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
111.558
En Düşük
110.678
10:086,1188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:086,8268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:08321,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,10
|Açılış
|: 321,98
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.186.731
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,58
|193.745
|% -7,62
|
|SONME
|5,73
|393.681
|% -6,22
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|ASELS
|30,58
|102.775.111
|% 0,33
|
|THYAO
|12,13
|63.464.891
|% -0,74
|
|ODAS
|2,20
|58.741.742
|% 0,92
|
|GARAN
|10,20
|40.323.017
|% 0,10
|
|YKBNK
|2,55
|29.025.072
|% -0,39
|
|ODAS
|2,20
|58.741.742
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,49
|20.911.203
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|16.527.244
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,55
|29.025.072
|% -0,39
|
|KARSN
|1,92
|15.116.687
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8100
|7,8491
|% 0,23
|
|Frank
|6,3603
|6,3986
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6247
|1,6329
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,37
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|52,34
|52,34
|0,48
|