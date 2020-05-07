***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
07.05.2020 09:21
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Nisan dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 116.594,10 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843225
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
0
En Düşük
0
18:057,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0306
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
18:057,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
18:05392,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,19
|Açılış
|: 392,50
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|66,10
|120.036.729
|% 498,08
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|CMENT
|19,92
|8.047.317
|% 0,00
|
|DGATE
|8,70
|40.314.091
|% 0,00
|
|GUBRF
|15,65
|35.621.389
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,54
|12.749.211
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|67.746.488
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 0,00
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9248
|8,9695
|% 0,74
|
|Frank
|7,3908
|7,4353
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9204
|1,9300
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|0,10
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.555
|6,00
|
|Tam
|2.574
|2.622
|6,10
|
|Yarım
|1.256
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,55
|29,55
|-0,17
|