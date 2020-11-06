***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.11.2020 10:21
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. 'ye tarafımıza vermiş olduğu 2020 yılı Ekim dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 165.141,53 TL Portföy Yönetim Ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886527
BIST
11:361.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.187
En Düşük
1.178
11:368,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,4744
En Düşük
8,4044
11:3610,0434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0791
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0468
En Düşük
9,9273
11:36531,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,47
|Açılış
|: 531,02
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
531,26
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler11:36
|YAPRK
|30,90
|823.107
|% 9,96
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|ARTI
|6,32
|355.285
|% 9,91
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|1.250.586
|% -9,86
|
|TSKB
|2,16
|429.465.591
|% 1,89
|
|GARAN
|6,95
|338.723.967
|% -0,14
|
|ODAS
|3,55
|313.174.645
|% -1,11
|
|KRDMD
|3,38
|308.002.098
|% 1,81
|
|SISE
|6,60
|249.862.494
|% -0,45
|
|TSKB
|2,16
|429.465.591
|% 1,89
|
|KRDMD
|3,38
|308.002.098
|% 1,81
|
|ODAS
|3,55
|313.174.645
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,85
|162.030.659
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,32
|153.281.128
|% 0,87
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4697
|8,4744
|% 0,69
|
|Euro
|10,0370
|10,0434
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1079
|11,1636
|% 0,71
|
|Frank
|9,3456
|9,4019
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% 0,69
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-1,16
|
|Altın Gr.
|531
|531
|3,31
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,06
|
|B. Petrol
|40,59
|40,59
|-0,34
|
Seans Raporu
11:36
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11:49DITAS
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11:48
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11:48
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.40 ) 1, 063
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