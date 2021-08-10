***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.08.2021 18:14
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, grup şirketi Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'ye tarafımıza vermiş olduğu 2021 yılı Temmuz dönemi portföy yönetim hizmeti karşılığı 257.286,36 TL Portföy Yönetim ücreti ödemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957005
BIST
18:001.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:008,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0378
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
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8,6717
En Düşük
8,5742
18:0010,1153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0459
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1897
En Düşük
10,0623
18:00478,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,04
|Açılış
|: 478,15
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|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GENIL
|15,73
|1.123.266.930
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|281.019.894
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.924.755
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.042.983
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.795.945
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.614.307
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.393.768
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.981.212
|% -9,84
|
|BASCM
|11,00
|629.533
|% -7,95
|
|ALMAD
|1,74
|584.731
|% -7,94
|
|GARAN
|9,16
|1.431.854.653
|% 0,22
|
|EREGL
|19,75
|1.347.518.265
|% -3,75
|
|SISE
|8,38
|1.288.592.962
|% 2,44
|
|GENIL
|15,73
|1.123.266.930
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|997.012.467
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,50
|620.664.058
|% 2,46
|
|GARAN
|9,16
|1.431.854.653
|% 0,22
|
|SISE
|8,38
|1.288.592.962
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|235.314.540
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|997.012.467
|% 0,50
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5979
|8,6005
|% -0,44
|
|Euro
|10,0871
|10,1153
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,8886
|11,9482
|% -0,26
|
|Frank
|9,3013
|9,3573
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2904
|2,3019
|% -0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-1,37
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,03
|71,03
|1,99
|