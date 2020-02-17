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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2020 16:20
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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin 17.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Ülkemiz nüfusu, jeopolitik konumu ve giderek büyüyen ticari ve sınai üretimi dikkate alındığında gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için fırsatlar sunmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki fırsatları değerlendirmek amacıyla
Şirket  faaliyet konusunun gayrimenkul yatırım ve proje geliştirme hususlarını  kapsayacak şekilde değiştirilmesine, Faaliyet konusu  değişikliğine bağlı olarak unvanının "HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL  GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine, Ödenmiş  sermayesinin 3.000.000.-TL'den 20.000.000.-TL'na artırılmasına, 
Karar verilmiştir.
Şirketimiz yönetim kurulu da söz konusu değişikliklere ve sermaye artırımına iştirak edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819519


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