***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin 17.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaÜlkemiz nüfusu, jeopolitik konumu ve giderek büyüyen ticari ve sınai üretimi dikkate alındığında gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için fırsatlar sunmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki fırsatları değerlendirmek amacıylaŞirket faaliyet konusunun gayrimenkul yatırım ve proje geliştirme hususlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine, Faaliyet konusu değişikliğine bağlı olarak unvanının "HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine, Ödenmiş sermayesinin 3.000.000.-TL'den 20.000.000.-TL'na artırılmasına,Karar verilmiştir.Şirketimiz yönetim kurulu da söz konusu değişikliklere ve sermaye artırımına iştirak edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819519BIST