***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 16:20
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Afyon Jeotermal Yatırımlar A.Ş.'nin 17.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Ülkemiz nüfusu, jeopolitik konumu ve giderek büyüyen ticari ve sınai üretimi dikkate alındığında gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için fırsatlar sunmaktadır. Gayrimenkul sektöründeki fırsatları değerlendirmek amacıyla
Şirket faaliyet konusunun gayrimenkul yatırım ve proje geliştirme hususlarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine, Faaliyet konusu değişikliğine bağlı olarak unvanının "HEDEF PROJELENDİRME VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ" olarak değiştirilmesine, Ödenmiş sermayesinin 3.000.000.-TL'den 20.000.000.-TL'na artırılmasına,
Karar verilmiştir.
Şirketimiz yönetim kurulu da söz konusu değişikliklere ve sermaye artırımına iştirak edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819519
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,26
|Açılış
|: 307,82
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8522
|7,8915
|% -0,31
|
|Frank
|6,1421
|6,1791
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6090
|1,6171
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,08
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde 10.18 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 179, 421 adet işlem
-
17:58TSGYO
Yüzde 4.39 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 120, 971 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 13, 040.00 milyon TL de
-
17:57OSTIM
Yüzde 12.50 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 659, 745 adet işlem
-
17:56LKMNH
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 089 adet işlem