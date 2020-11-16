***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16.11.2020 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaYönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Elif Demet Gökalp'in istifasının kabulune,Yerine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca MURAT TANRIÖVER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888734BIST