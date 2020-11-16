***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 18:10
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz 16.11.2020 tarih ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Elif Demet Gökalp'in istifasının kabulune,
Yerine yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363. maddesi uyarınca MURAT TANRIÖVER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888734
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