***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 17:24
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %1,71 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Qua Granite") tarafından Şirket sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL ve mevcut hakim ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin olarak izahnamenin onaylanması ve Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görebilmesi için eş zamanlı olarak SPK ve Borsa İstanbul'a bugün itibarıyla başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916057
BIST
17:181.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
17:187,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1386
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
17:189,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1307
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
17:18417,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,43
|Açılış
|: 417,71
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler17:16
|FADE
|11,55
|73.839.249
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|131.152
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.418.869
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|SEKFK
|11,63
|17.427.183
|% -8,21
|
|PETKM
|6,17
|1.828.733.380
|% 2,49
|
|GARAN
|9,01
|1.826.403.558
|% -2,59
|
|KRDMD
|7,25
|1.220.168.102
|% -0,68
|
|KOZAL
|132,20
|1.155.922.680
|% 2,56
|
|THYAO
|14,65
|1.124.400.710
|% -0,88
|
|PETKM
|6,17
|1.828.733.380
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,40
|657.597.603
|% -2,44
|
|GARAN
|9,01
|1.826.403.558
|% -2,59
|
|HALKB
|5,40
|966.065.098
|% 0,19
|
|KRDMD
|7,25
|1.220.168.102
|% -0,68
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6660
|7,6750
|% 1,90
|
|Euro
|9,1071
|9,1177
|% 1,53
|
|Sterlin
|10,5894
|10,6425
|% 1,84
|
|Frank
|8,1865
|8,2358
|% 1,60
|
|Riyal
|2,0389
|2,0492
|% 1,86
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,32
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,44
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|35,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|68,98
|68,98
|-0,38
|