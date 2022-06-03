***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2022 18:20
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 22/651 sayılı toplantısında onaylanan ve 09.05.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Pay Satış Bilgi Formu kapsamında 03.06.2022 tarihinde Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.(SEYKM) paylarından 200.000.-adet 7,06 fiyattan satılmıştır. Bu işlemle birlikte SEYKM sermayesindeki paylarımız % 17,80 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/06/2022 200.000 200.000 7.499.894,09 7.299.894,09 % 18,29 % 7,98 % 17,8 % 7,76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034644
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,5501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0961
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5501
En Düşük
16,4364
18:0517,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
18:05984,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,20
|Açılış
|: 984,76
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
983,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5058
|16,5501
|% 0,58
|
|Euro
|17,7050
|17,7485
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,5956
|20,6989
|% -0,21
|
|Frank
|17,0874
|17,1904
|% -0,17
|
|Riyal
|4,3900
|4,4121
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-15,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,17
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,12
|
Seans Raporu
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