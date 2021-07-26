***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.06.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 14.250.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 200.000 0,07 2,59 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.06.2021 100.000 0,035 2,6 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,65 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,66 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.06.2021 100.000 0,035 2,67 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 179.594 0,63 2,77 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,78 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,79 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,8 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,81 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,82 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 12.07.2021 200.000 0,07 2,83 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 13.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 200.000 0,07 2,76 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 14.07.2021 100.000 0,035 2,77 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 166.801 0,058 2,72 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 200.000 0,07 2,73 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,74 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,75 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 16.07.2021 100.000 0,035 2,76 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,67 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,68 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 19.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,69 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,7 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,71 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,72 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 26.07.2021 50.000 0,017 2,73 YOKTUREk Açıklamalar21 Haziran 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince26 Temmuz 2021 tarihinde, 250.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2.71 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951854BIST