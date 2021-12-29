***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29.12.2021 Tarihinde Yapılan Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle ilave geri alım yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.12.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 12.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 36.547.020,51Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,56 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 23.12.2021 100.000 0,035 2,57 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 24.12.2021 93.806 0,033 2,63 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 27.12.2021 500.000 0,175 2,62 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 28.12.2021 241.509 0,084 2,6 YOKTURB Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 29.12.2021 214.908 0,075 2,59 YOKTUREk Açıklamalar20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar gereğince29 Aralık 2021 tarihinde, 214.908 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 2,59 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986970BIST