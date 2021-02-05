***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.02.2021 14:29
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru Yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 210.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 700.000 1.400.000,000 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma A Grubu, HDFG2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRHEDF00035
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 69.300.000 138.600.000,000 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma B Grubu, HDFG(RÜÇHAN), TRRHEDF00043 42.249,43
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 70.000.000 140.000.000,000 200,00000 42.249,430
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Sibel GÖKALP tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 13.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 27.01.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.02.2021
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 140.000.000 TL tutarında (%200 bedelli) artırılarak 210.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit olarak artırılan 140.000.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 210.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri " başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla (05.02.2021) başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907807
BIST