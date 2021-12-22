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***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.12.2021 11:04
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 22.12.2021 tarih ve 35 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında komite üyelerinin yeniden belirlenmesine ve bu çerçevede
1.     Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine yönetim kurulu üyelerinden İlyas AVCI ve Murat TANRIÖVER'in seçilmelerine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
2.     Kurumsal yönetim komitesi üyeliğine ve Yatırımcı ilişkileri Birim Yöneticisi Süleyman ARPASLAN ve yönetim kurulu üyelerinden Ceren Yavuz ERDİNÇ ve Mehmet Ziya GÖKALP'in seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine
3.     Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, N22 sayılı tebliğinin 25. Maddesi (1) numaralı fıkrası hükmü gereğince, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İlyas AVCI ve Ceren Yavuz ERDİNÇ'in denetimden sorumlu komite üyeleri olarak seçilmelerine ve Denetimden sorumlu komite görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği " Denetimden sorumlu Komite Görev Ve Çalışma Esasları" nın kabulüne ve üyelere tebliğ edilmesine,
4.     İlgili tebliğ uyarınca oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,
oybirliğiyle karar verildi.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985416


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