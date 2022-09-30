***HDFGS* *HEDEF*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 12:06
***HDFGS******HEDEF*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [HEDEF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.09.2022 tarihinde Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ne iştiraki ile ilgili yapılan özel durum açıklamasına istinaden Rekabet Kurulu başvurusu bugün itibariyle yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066304
BIST
12:233.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,28
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:2318,5558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0500
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:2318,2213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0639
|Açılış
|: 18,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:23996,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,56
|Açılış
|: 996,49
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:21
|BFREN
|1.529,40
|47.325.719
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ZOREN
|3,55
|314.408.648
|% 9,23
|
|CANTE
|128,40
|58.309.575
|% 8,35
|
|ARASE
|142,10
|78.965.074
|% 8,06
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|ENSRI
|19,27
|58.214.630
|% -5,91
|
|ISGYO
|6,37
|1.930.522.838
|% -4,21
|
|THYAO
|68,35
|1.281.191.269
|% -0,36
|
|SASA
|67,70
|1.012.570.824
|% 2,81
|
|VESTL
|39,38
|890.311.902
|% 4,40
|
|ALARK
|56,15
|853.355.888
|% -0,27
|
|ISGYO
|6,37
|1.930.522.838
|% -4,21
|
|ODAS
|6,16
|750.058.047
|% 3,70
|
|TSKB
|2,43
|272.692.668
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,80
|387.910.950
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,55
|314.408.648
|% 9,23
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5507
|18,5530
|% 0,26
|
|Euro
|18,2167
|18,2283
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6619
|20,7655
|% 0,75
|
|Frank
|18,9321
|19,0461
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9236
|4,9482
|% 0,31
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,43
|
|Altın Gr.
|996
|996
|7,80
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|53,00
|
|Tam
|6.665
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.648
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,19
|
|B. Petrol
|88,25
|88,25
|1,07
|