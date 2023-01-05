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***HDFGS* *IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.01.2023 18:13
***HDFGS* *IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***HDFGS******IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [IMASM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzere
Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şitkette 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt ettiğimiz 10.000.000.-TL'nin sermayenin ¼'üne tekabül eden 2.500.000.-TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094322


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