***HDFGS* *IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 18:13
***HDFGS******IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzere
Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şitkette 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt ettiğimiz 10.000.000.-TL'nin sermayenin ¼'üne tekabül eden 2.500.000.-TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094322
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0643
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7757
17:091.107,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,49
|Açılış
|: 1.107,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7692
|18,7736
|% 0,17
|
|Euro
|19,8048
|19,8277
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,2860
|22,3978
|% -1,10
|
|Frank
|19,9767
|20,0970
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9791
|5,0041
|% 0,20
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-20,92
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-9,82
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.521
|7.598
|-28,00
|
|Yarım
|3.642
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|0,26
|
Seans Raporu
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