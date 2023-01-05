***HDFGS* *IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******IMASM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IMASM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzereEnerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere İmaş Makina Sanayi A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şitkette 10.000.000.-TL ile (%20 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt ettiğimiz 10.000.000.-TL'nin sermayenin ¼'üne tekabül eden 2.500.000.-TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094322BIST