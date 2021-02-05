***HDFGS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
05.02.2021 12:05
***HDFGS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 70.000.000 TL'den 210.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 140.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 42.249,43 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Rüştü Boran Keskiner 37.349 % 88,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Kamil Korkut Balkan 3.900 % 9,23 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907724
BIST
16:191.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,71
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:197,0702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0656
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
16:198,4855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0650
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:19408,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,93
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
408,35
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.574.528
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.267.211
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.919.522
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,54
|8.880.394
|% -4,93
|
|KOZAL
|127,60
|1.640.771.412
|% 5,02
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|GARAN
|9,96
|889.508.469
|% 0,40
|
|TCELL
|16,92
|778.543.360
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|405.575.807
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|491.601.723
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,74
|517.686.907
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|752.051.218
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.180.194.063
|% 0,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0643
|7,0718
|% -0,90
|
|Euro
|8,4806
|8,4869
|% -0,74
|
|Sterlin
|9,6509
|9,6993
|% -0,80
|
|Frank
|7,7966
|7,8436
|% -0,83
|
|Riyal
|1,8793
|1,8887
|% -0,92
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|