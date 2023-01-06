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***HDFGS* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.01.2023 18:18
***HDFGS* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***HDFGS******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [ITTFH, HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
NORM YEŞİL ENERJİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji Depolama Sistemi ve Teknolojisi Üretmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.01.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
50.000.000 Adet
Toplam Tutar
50.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%5.90
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%11.39
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Enerji Doplama Sisemi ve Teknolojisini üretmek, almak, satmak, kurmak, ithal ve ihraç etmek.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni Şirket Kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
%80 Pay Sahibi - Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal Sermaye Üzerinden Sermaye Taahhüdü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerlenmemiştir. Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 05.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzere
Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nin (50.000.000 TL sermayeli) kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 05.01.2023 tarih ve 10741 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095497


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