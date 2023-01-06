***HDFGS* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HDFGS******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [ITTFH, HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/12/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıNORM YEŞİL ENERJİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji Depolama Sistemi ve Teknolojisi ÜretmekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih05.01.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı50.000.000 AdetToplam Tutar50.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%5.90İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%11.39Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEnerji Doplama Sisemi ve Teknolojisini üretmek, almak, satmak, kurmak, ithal ve ihraç etmek.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni Şirket KuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği%80 Pay Sahibi - Bağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal Sermaye Üzerinden Sermaye TaahhüdüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerlenmemiştir. Değerleme raporu düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzereNorm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nin (50.000.000 TL sermayeli) kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, 05.01.2023 tarih ve 10741 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095497BIST