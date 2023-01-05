***HDFGS* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HDFGS******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzereEnerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Hedef Girişim Sermaye Ortaklığı A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şirkette 40.000.000.-TL ile (%80 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt ettiğimiz 40.000.000.-TL'nin sermayenin ¼'üne tekabül eden 10.000.000.-TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094490BIST