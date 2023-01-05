***HDFGS* *ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 19:47
***HDFGS******ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH, HDFGS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurduğu üzere
Enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Hedef Girişim Sermaye Ortaklığı A.Ş. ile birlikte Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi unvanlı şirket kurulmasına, 50.000.000.-TL sermaye ile kurulacak şirkette 40.000.000.-TL ile (%80 oranında) pay sahibi olmak üzere girişim yatırımı yapılmasına karar verilmişti.
Gelinen aşamada Norm Yeşil Enerji Anonim Şirketi'nde taahhüt ettiğimiz 40.000.000.-TL'nin sermayenin ¼'üne tekabül eden 10.000.000.-TL sermaye ödemesi yapılmış ve İstanbul Ticaret Siciline kuruluş başvurusu yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094490
BIST
18:055.116
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -407,08
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.116
18:0518,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
18:0519,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0936
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,7509
18:051.108,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,68
|Açılış
|: 1.108,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.101,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.753,80
|211.984.476
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|6.693.390
|% 9,82
|
|DYOBY
|31,80
|305.726.465
|% 8,90
|
|DOGUB
|10,83
|70.431.821
|% 8,30
|
|CEOEM
|23,68
|67.823.543
|% 8,13
|
|ULUFA
|7,47
|32.234.715
|% -10,00
|
|DAGI
|6,30
|8.218.407
|% -10,00
|
|ECZYT
|151,20
|122.736.467
|% -10,00
|
|IZMDC
|5,04
|109.983.993
|% -10,00
|
|SODSN
|32,22
|697.472
|% -10,00
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|THYAO
|135,20
|10.783.049.006
|% -6,44
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|ASELS
|58,90
|6.645.003.562
|% -9,59
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|EREGL
|40,08
|20.045.571.075
|% -6,62
|
|EKGYO
|8,48
|4.061.784.492
|% -9,98
|
|KRDMD
|18,00
|8.046.372.430
|% -9,04
|
|YKBNK
|10,48
|3.153.909.952
|% -9,97
|
|AKBNK
|18,06
|4.463.113.313
|% -8,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7595
|18,7708
|% 0,15
|
|Euro
|19,7791
|19,8223
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,3245
|22,4365
|% -0,93
|
|Frank
|19,9853
|20,1057
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-18,33
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-10,01
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.525
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.644
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|-0,25
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|1,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DERIM, GOLTS, CRDFA, ENJSA, PNLSN, TEKTU, TSKB, KLSYN, RYSAS, UMPAS
-
17:49
SDTTR, CEOEM, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 17 kaybederek (% -6.82 ) 5, 581
-
17:39XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 02 altında . İşlem hacmi 119, 860.00 milyon TL de
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TKFEN, ASELS