***HDFGS* *MSGYO* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.07.2023 16:51
***HDFGS******MSGYO******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler HDFGS, ISMEN, MSGYO
19.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MISTRAL GMYO MSGYO 0,47933 0,47933
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEDEF GIRISIM HDFGS 73,84615 Kaydi Pay
IS Y. MEN. DEG. ISMEN 322,53521 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173043
BIST