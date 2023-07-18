***HDFGS* *MSGYO* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***HDFGS******MSGYO******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler HDFGS, ISMEN, MSGYO19.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaMISTRAL GMYO MSGYO 0,47933 0,47933Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHEDEF GIRISIM HDFGS 73,84615 Kaydi PayIS Y. MEN. DEG. ISMEN 322,53521 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173043BIST