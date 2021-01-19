***HDFGS* *PETKM* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
19.01.2021 09:12
***HDFGS******PETKM******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, HDFGS, PETKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903174
BIST
10:321.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,16
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
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1.576
En Düşük
1.569
10:327,4559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0172
|Açılış
|: 54,7200
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|Önceki Kapanış
|: 54,7500
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:329,0334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 14,7900
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9,0561
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9,0058
10:326,04
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|Değişim
|: 0,72%
|| 0,04
|Açılış
|: 6,04
|
|Önceki Kapanış
|: 6,00
|
6,09
En Düşük
5,99
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.701.408
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|KRVGD
|15,55
|77.630.402
|% -3,12
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|THYAO
|13,50
|430.344.207
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|EREGL
|15,79
|184.240.567
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,49
|289.611.369
|% -0,40
|
|SISE
|8,13
|913.209.805
|% 4,23
|
|KRDMD
|7,23
|571.523.061
|% -0,55
|
|YGYO
|2,17
|116.757.833
|% 9,60
|
|YYAPI
|2,78
|118.480.321
|% 8,59
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4465
|% -0,36
|
|Euro
|9,0085
|9,0172
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,1085
|10,1592
|% -0,23
|
|Frank
|8,3374
|8,3877
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9826
|1,9926
|% -0,26
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,56
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,05
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|0,41
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