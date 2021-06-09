***HDFGS* *QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 16:45
***HDFGS******QUAGR*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.06.2021 tarihinde QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. paylarından 1.800.000 adet paylar 26,60 fiyattan satılmıştır.
Bu işlemle birlikte QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.'de payımız kalmamıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/06/2021 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 % 1,5 % 1,5 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941409
BIST
16:401.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
16:408,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0306
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
16:4010,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
16:40523,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 522,88
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ATATP
|35,12
|89.442.703
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.832.875
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.582.739
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.263.054
|% 9,93
|
|BMSCH
|5,88
|301.376.424
|% 9,91
|
|NUGYO
|11,91
|8.087.289
|% -6,59
|
|METUR
|7,03
|17.768.993
|% -6,27
|
|AVTUR
|3,17
|8.495.586
|% -5,93
|
|SANFM
|14,27
|3.115.185
|% -5,50
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,60
|1.381.730.656
|% 0,83
|
|GARAN
|8,30
|720.836.351
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,02
|692.246.086
|% 1,51
|
|KRDMD
|7,74
|628.099.454
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,90
|370.023.510
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,02
|692.246.086
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|254.226.205
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|212.503.787
|% 5,10
|
|THYAO
|14,60
|1.381.730.656
|% 0,83
|
|GARAN
|8,30
|720.836.351
|% 0,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5724
|8,5746
|% -0,36
|
|Euro
|10,4720
|10,4769
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,1069
|12,1677
|% -0,30
|
|Frank
|9,5695
|9,6271
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2803
|2,2918
|% -0,32
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|2,94
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.458
|3.510
|-6,00
|
|Tam
|3.441
|3.528
|-6,17
|
|Yarım
|1.663
|1.707
|-2,99
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
|B. Petrol
|72,62
|72,62
|0,40
|
Seans Raporu
16:40
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16:51BTCIM
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16:50XU100
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16:50BAYRK
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16:49DESA
Yüzde 6.23 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 188 adet işlem
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16:48DAGHL
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