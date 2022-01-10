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***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

10.01.2022 18:25
***HDFGS* *SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***HDFGS******SEYKM*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEYKM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07.01.2022 tarihinde  Seyitler Kimya  A.Ş.  paylarından 2.192.568 adet 9,27-9,45 fiyat aralığından satılmıştır.
Bu işlemle birlikte Seyitler Kimya  A.Ş. 'deki paylarımız 07.01.2022  itibarıyla %25,00 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/01/2022 0 2.192.568 2.192.568 12.442.568 10.250.000 % 30,35 % 30,35 % 25 % 25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992213


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EMNIS 19,78 666.305 % 9,95  
ERBOS 136,00 111.625.765 % 9,94  
DOBUR 102,00 8.728.763 % 9,91  
BRMEN 2,33 1.049.614 % 9,91  
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Altın Gr. 797 797 -0,32  
Cumhuriyet 5.311 5.391 -10,00  
Tam 5.285 5.419 -13,04  
Yarım 2.555 2.621 -6,31  
Çeyrek 1.281 1.311 -3,16  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 0,07  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 0,03  
B. Petrol 81,34 81,34 -0,41  
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