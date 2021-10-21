***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.10.2021 17:04
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Hedef Holding payları, 22/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HEDEF HOLDING XUTUM 22/10/2021
HEDEF HOLDING XTUMY 22/10/2021
HEDEF HOLDING XBANA 22/10/2021
HEDEF HOLDING XHARZ 22/10/2021
HEDEF HOLDING XUMAL 22/10/2021
HEDEF HOLDING XHOLD 22/10/2021
HEDEF HOLDING XSIST 22/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971709
BIST
16:571.450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.417
16:579,4516
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2398
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
16:5711,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,2732
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
16:57541,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 13,87
|Açılış
|: 541,66
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler16:57
|OLMK
|7,73
|8.192.383
|% 9,80
|
|EDIP
|3,92
|51.339.470
|% 9,80
|
|HLGYO
|2,62
|37.975.347
|% 9,62
|
|FROTO
|192,80
|1.438.071.943
|% 9,05
|
|DOBUR
|37,00
|8.283.812
|% 8,82
|
|FADE
|8,60
|301.421.992
|% -9,95
|
|ERSU
|4,61
|72.928.976
|% -9,07
|
|YEOTK
|61,00
|172.762.835
|% -7,99
|
|MERIT
|27,26
|26.791.748
|% -6,90
|
|GARFA
|13,90
|3.959.890
|% -6,71
|
|GARAN
|8,99
|3.351.422.932
|% -1,32
|
|FROTO
|192,80
|1.438.071.943
|% 9,05
|
|THYAO
|13,92
|1.238.958.374
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,48
|1.081.537.896
|% 0,81
|
|SASA
|27,72
|1.033.089.472
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,48
|1.081.537.896
|% 0,81
|
|GARAN
|8,99
|3.351.422.932
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,93
|668.352.211
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,25
|995.919.920
|% 1,26
|
|AKBNK
|5,27
|682.229.582
|% -0,57
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4467
|9,4516
|% 2,60
|
|Euro
|11,0156
|11,0234
|% 2,54
|
|Sterlin
|13,0369
|13,1023
|% 2,69
|
|Frank
|10,2792
|10,3411
|% 2,97
|
|Riyal
|2,5171
|2,5297
|% 2,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|0,12
|
|Altın Gr.
|541
|541
|13,27
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.553
|3.643
|72,01
|
|Yarım
|1.717
|1.762
|34,52
|
|Çeyrek
|861
|881
|17,42
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,14
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|-0,87
|
Seans Raporu
16:57
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17:09ZRGYO
Yüzde 4.40 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 897, 594 adet işlem
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17:08VKGYO
Yüzde 4.67 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 394, 563 adet işlem
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17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, KCHOL, SAHOL
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17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 66 artarak (% 1.24 ) 1, 276
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17:06
EDIP, ISBTR, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında