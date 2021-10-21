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***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

21.10.2021 17:04



***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Hedef Holding payları, 22/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
HEDEF HOLDING XUTUM 22/10/2021
HEDEF HOLDING XTUMY 22/10/2021
HEDEF HOLDING XBANA 22/10/2021
HEDEF HOLDING XHARZ 22/10/2021
HEDEF HOLDING XUMAL 22/10/2021
HEDEF HOLDING XHOLD 22/10/2021
HEDEF HOLDING XSIST 22/10/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971709


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OLMK 7,73 8.192.383 % 9,80  
EDIP 3,92 51.339.470 % 9,80  
HLGYO 2,62 37.975.347 % 9,62  
FROTO 192,80 1.438.071.943 % 9,05  
DOBUR 37,00 8.283.812 % 8,82  
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Sterlin 13,0369 13,1023 % 2,69  
Frank 10,2792 10,3411 % 2,97  
Riyal 2,5171 2,5297 % 2,80  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 0,12  
Altın Gr. 541 541 13,27  
Cumhuriyet 3.570 3.624 70,00  
Tam 3.553 3.643 72,01  
Yarım 1.717 1.762 34,52  
Çeyrek 861 881 17,42  
Gümüş.Ons 24,11 24,15 -0,16  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,14  
B. Petrol 84,95 84,95 -0,87  
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