***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarHedef Holding payları, 22/10/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 300.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiHEDEF HOLDING XUTUM 22/10/2021HEDEF HOLDING XTUMY 22/10/2021HEDEF HOLDING XBANA 22/10/2021HEDEF HOLDING XHARZ 22/10/2021HEDEF HOLDING XUMAL 22/10/2021HEDEF HOLDING XHOLD 22/10/2021HEDEF HOLDING XSIST 22/10/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971709BIST