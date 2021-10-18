***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***HEDEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi07/09/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıHedef Holding A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)60.000.000Baz Fiyat (TL)1,96İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih22/10/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi14-15/10/2021AçıklamalarHedef Holding A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 22/10/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,96 TL/pay baz fiyat, "HEDEF.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971308BIST