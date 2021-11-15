***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2021 10:05
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977657
BIST
10:291.677
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 38,89
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:2910,0016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:2911,4636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0111
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:29597,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,21
|Açılış
|: 597,76
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:29
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|115.311.857
|% 9,92
|
|KLKIM
|16,19
|19.617.114
|% 7,43
|
|PRKAB
|38,06
|70.065.465
|% 7,27
|
|AKBNK
|6,79
|329.170.913
|% 7,10
|
|BASGZ
|14,36
|66.162.881
|% -7,77
|
|OYLUM
|9,15
|7.926.967
|% -5,96
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|SOKM
|13,21
|67.590.211
|% -4,41
|
|KERVN
|0,69
|123.165
|% -2,82
|
|PETKM
|7,75
|579.140.891
|% 1,31
|
|AKBNK
|6,79
|329.170.913
|% 7,10
|
|YKBNK
|3,29
|276.388.228
|% 6,47
|
|THYAO
|17,72
|213.844.879
|% -0,56
|
|ISCTR
|6,75
|211.994.189
|% 6,13
|
|TSKB
|1,64
|204.954.627
|% 3,80
|
|ADESE
|1,23
|96.963.774
|% 0,82
|
|YKBNK
|3,29
|276.388.228
|% 6,47
|
|SKBNK
|1,19
|97.876.687
|% 3,48
|
|PETKM
|7,75
|579.140.891
|% 1,31
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9998
|10,0016
|% 0,02
|
|Euro
|11,4567
|11,4636
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,3917
|13,4589
|% 0,08
|
|Frank
|10,8318
|10,8971
|% 0,13
|
|Riyal
|2,6587
|2,6720
|% 0,02
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,23
|
|Altın Gr.
|595
|595
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:29
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10:43XU100
Endeks 1, 678 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 5, 063.00 milyon TL de
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Yüzde 6.58 oranında artışla 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 235, 896 adet işlem
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