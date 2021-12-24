***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2021 10:03
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985948
BIST
14:201.839
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 34,01
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.849
En Düşük
1.809
14:2011,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 5,36%
|| 0,6049
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1414
En Düşük
11,1232
14:2013,5021
En Yüksek
|Değişim
|: 5,22%
|| 0,6695
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3840
En Düşük
12,4991
14:20691,21
En Yüksek
|Değişim
|: 5,27%
|| 34,58
|Açılış
|: 686,00
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
705,64
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler14:18
|TACTR
|33,32
|1.459.949
|% 9,97
|
|NIBAS
|11,96
|36.895.541
|% 9,93
|
|ISKPL
|4,90
|10.201.591
|% 9,87
|
|ROYAL
|3,57
|708.341
|% 9,85
|
|AYEN
|6,97
|30.797.855
|% 8,74
|
|PRKAB
|40,44
|12.753.441
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|857.664
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|14.828.353
|% -9,87
|
|POLTK
|539,90
|9.989.019
|% -5,81
|
|ETILR
|5,60
|545.151
|% -5,41
|
|SISE
|13,38
|1.416.639.036
|% 3,80
|
|EREGL
|27,04
|1.273.452.680
|% 2,50
|
|THYAO
|20,10
|1.187.289.300
|% 4,63
|
|GARAN
|11,68
|892.195.865
|% -0,51
|
|KRDMD
|9,17
|809.801.108
|% 2,92
|
|YKBNK
|3,53
|401.900.983
|% -1,40
|
|SISE
|13,38
|1.416.639.036
|% 3,80
|
|KRDMD
|9,17
|809.801.108
|% 2,92
|
|GARAN
|11,68
|892.195.865
|% -0,51
|
|METRO
|1,55
|114.481.906
|% -1,90
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8621
|11,8982
|% 5,39
|
|Euro
|13,4518
|13,5186
|% 5,35
|
|Sterlin
|15,8139
|15,8932
|% 4,69
|
|Frank
|12,8399
|12,9172
|% 4,81
|
|Riyal
|3,1403
|3,1561
|% 4,77
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-2,38
|
|Altın Gr.
|687
|687
|30,71
|
|Cumhuriyet
|4.539
|4.607
|160,00
|
|Tam
|4.530
|4.661
|172,10
|
|Yarım
|2.189
|2.254
|83,25
|
|Çeyrek
|1.098
|1.127
|41,62
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,99
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,73
|8,75
|0,44
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
14:18
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14:33OYLUM
Yüzde 8.53 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 700, 495 adet işlem
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14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 31 artarak (% 1.98 ) 2, 024
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14:32XU100
Endeks 1, 839 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 589.00 milyon TL de
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14:32GSDDE
Yüzde 7.59 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 460, 728 adet işlem
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14:30ULUFA
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 974, 956 adet işlem