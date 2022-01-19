***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 10:00
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995121
BIST
13:211.993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,83
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:2113,6016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0722
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:2115,4393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1221
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4556
En Düşük
15,3043
13:21794,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,18
|Açılış
|: 794,64
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
794,94
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:21
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|SANEL
|7,90
|27.298.625
|% 9,72
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|PKENT
|296,20
|3.781.530
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.892.549
|% -9,87
|
|CRDFA
|2,72
|34.177.787
|% -9,33
|
|KUTPO
|92,35
|117.374.039
|% -8,38
|
|THYAO
|26,90
|1.914.709.526
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,95
|1.767.184.612
|% 0,84
|
|GARAN
|11,79
|1.164.685.340
|% 2,34
|
|SISE
|13,94
|1.156.907.744
|% -1,69
|
|PETKM
|8,85
|1.074.190.793
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,97
|1.034.158.857
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,42
|508.732.942
|% 1,68
|
|KRDMD
|11,95
|1.767.184.612
|% 0,84
|
|PETKM
|8,85
|1.074.190.793
|% 1,26
|
|TSKB
|1,55
|153.773.711
|% 1,97
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5926
|13,6016
|% 0,53
|
|Euro
|15,4312
|15,4393
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4581
|18,5506
|% 0,67
|
|Frank
|14,7877
|14,8768
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6142
|3,6323
|% 0,49
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,48
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,48
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-9,00
|
|Tam
|5.242
|5.375
|-3,69
|
|Yarım
|2.534
|2.600
|-1,78
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|0,15
|
|B. Petrol
|88,43
|88,43
|0,92
|