***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 11:11
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057940
BIST
11:593.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,30
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
11:5918,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1441
En Düşük
18,0790
11:5918,0717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
11:591.021,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.021,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,01
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:57
|HKTM
|17,71
|2.618.105
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.947.385
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.176.683
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|83.780.242
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,05
|25.897.493
|% -5,41
|
|KGYO
|16,45
|11.173.502
|% -5,35
|
|SANFM
|17,20
|14.376.955
|% -4,97
|
|HEDEF
|7,62
|16.369.076
|% -4,75
|
|KLRHO
|20,50
|4.191.238
|% -4,74
|
|THYAO
|70,65
|6.265.733.799
|% 4,20
|
|YKBNK
|6,20
|2.115.956.868
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,38
|1.783.084.278
|% -0,87
|
|GARAN
|23,70
|1.517.286.282
|% 2,69
|
|ISCTR
|8,46
|1.465.254.547
|% 3,17
|
|YKBNK
|6,20
|2.115.956.868
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,96
|1.143.612.969
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,35
|544.681.484
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,46
|1.465.254.547
|% 3,17
|
|THYAO
|70,65
|6.265.733.799
|% 4,20
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1360
|18,1456
|% 0,20
|
|Euro
|18,0530
|18,0626
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,3796
|21,4868
|% 0,07
|
|Frank
|18,7687
|18,8818
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8117
|4,8358
|% 0,07
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.847
|6.906
|-10,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
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