***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 10:01
***HEDEF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HEDEF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061843
BIST
10:053.477
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 39,73
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.478
En Düşük
3.452
10:0518,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
10:0518,4254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1960
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4391
En Düşük
18,2247
10:051.012,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.012,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.012,22
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler10:05
|ZRGYO
|5,43
|25.557.405
|% 9,04
|
|VAKBN
|12,79
|147.066.682
|% 8,57
|
|DESA
|27,52
|5.152.584
|% 8,18
|
|ATATP
|57,00
|9.471.217
|% 8,16
|
|HALKB
|13,39
|242.487.431
|% 7,03
|
|HEDEF
|9,13
|956.882
|% -6,93
|
|MTRKS
|35,96
|8.633.575
|% -5,72
|
|TSPOR
|5,29
|11.430.210
|% -3,64
|
|DOGUB
|9,82
|186.999
|% -3,35
|
|ATAGY
|4,88
|61.656
|% -3,17
|
|ISCTR
|11,44
|272.486.256
|% 1,15
|
|EKGYO
|4,94
|261.520.929
|% 1,02
|
|HALKB
|13,39
|242.487.431
|% 7,03
|
|THYAO
|73,20
|236.122.451
|% 0,27
|
|AKBNK
|15,23
|192.511.746
|% 0,53
|
|EKGYO
|4,94
|261.520.929
|% 1,02
|
|IEYHO
|0,92
|22.472.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,44
|272.486.256
|% 1,15
|
|YKBNK
|8,45
|165.235.172
|% -0,71
|
|HALKB
|13,39
|242.487.431
|% 7,03
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2390
|18,2437
|% 0,11
|
|Euro
|18,4141
|18,4254
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,0969
|21,2027
|% 0,92
|
|Frank
|18,8752
|18,9889
|% 0,88
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,05
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|14,27
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|8,35
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.798
|6.873
|44,00
|
|Yarım
|3.312
|3.360
|22,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|0,16
|
|B. Petrol
|89,33
|89,33
|0,18
|