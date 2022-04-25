***HEDEF* *HDFGS* *INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HEDEF******HDFGS******INFO*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [INFO, HDFGS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.04.2022 tarih ve 8 sayılı yönetim kurulu toplantısındaKuruluşuna başvurulan "Hedef Yatırım Bankası"nın sermayesinin 500 milyon TL olarak güncellenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %30 (150.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %25 (125.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %25 (125.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası'nda %30 oranında pay sahibi olunmasına,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023549BIST