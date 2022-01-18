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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.01.2022 16:07
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimizin18.01.2022 tarih ve 01 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve söz konusu kararın yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994884


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Tam 5.213 5.345 15,60  
Yarım 2.520 2.586 7,55  
Çeyrek 1.264 1.293 3,77  
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Gümüş Gr. 9,99 10,00 0,04  
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