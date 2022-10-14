***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
14.10.2022 16:45
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 12/10/2022 12/10/2022 10680
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072251
BIST
16:513.629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 75,60
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:5118,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:5118,0996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0461
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:51987,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,25
|Açılış
|: 987,15
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,02
BIST En Aktif Hisseler16:49
|SNGYO
|4,84
|183.955.160
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.419.680
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|148.012.818
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|291.347.868
|% 9,99
|
|BTCIM
|36,62
|41.685.081
|% 9,97
|
|TKFEN
|31,46
|1.114.662.730
|% -5,18
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,68
|323.659.375
|% -4,38
|
|SILVR
|25,62
|17.593.382
|% -4,33
|
|DOKTA
|38,72
|20.143.352
|% -3,68
|
|THYAO
|89,65
|3.910.342.152
|% 1,88
|
|YKBNK
|8,76
|2.492.319.113
|% 4,66
|
|AKBNK
|13,49
|2.414.011.803
|% 3,69
|
|ISCTR
|8,52
|2.229.739.647
|% 3,65
|
|KOZAL
|200,80
|2.066.646.099
|% 4,37
|
|EKGYO
|4,24
|1.586.408.787
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,76
|2.492.319.113
|% 4,66
|
|ISCTR
|8,52
|2.229.739.647
|% 3,65
|
|AKBNK
|13,49
|2.414.011.803
|% 3,69
|
|ODAS
|8,51
|973.063.982
|% 4,55
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-14,99
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|6.649
|6.749
|12,00
|
|Tam
|6.670
|6.731
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-1,60
|
Seans Raporu
16:49
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