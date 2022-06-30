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***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

30.06.2022 13:44
***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
İdeacore Yazılım A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yazılım faaliyetleri
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1000000
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
1000000
Beher Pay Fiyatı
0,975
Toplam Tutar
975000
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1,18
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
54.000
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yeni yatırımlarda değerlendirilecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Namık Kemal Gökalp
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2022 tarih ve 16 numaralı kararı gereği
Yazılım üretme ve geliştirme potansiyeli daha yüksek şirketleri değerlendirmek üzere bağlı ortaklığımız İdeacore Yazılım A.Ş' deki tüm paylarımızın satışına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040294


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KOZAL 184,80 1.087.997.111 % 8,71  
OZKGY 5,98 33.873.370 % 8,53  
OZKGY 5,98 33.873.370 % 8,53  
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Tam 6.431 6.516 -74,00  
Yarım 3.148 3.186 -36,00  
Çeyrek 1.577 1.592 -19,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,68 -0,61  
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B. Petrol 112 112 3,10  
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