***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın Ünvanıİdeacore Yazılım A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYazılım faaliyetleriSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi1000000İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı1000000Beher Pay Fiyatı0,975Toplam Tutar975000Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)1,18Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı54.000Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYeni yatırımlarda değerlendirilecektirVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıNamık Kemal GökalpKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYönetim Kurulu BaşkanıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 30.06.2022 tarih ve 16 numaralı kararı gereğiYazılım üretme ve geliştirme potansiyeli daha yüksek şirketleri değerlendirmek üzere bağlı ortaklığımız İdeacore Yazılım A.Ş' deki tüm paylarımızın satışına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040294BIST