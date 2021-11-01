***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









-18.729 -4.491FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI219.245.625 -64.686Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri30 219.330.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -84.375 -64.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.334.971 -1.131.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.334.971 -1.131.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.470.867 1.300.929DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ135.896 169.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 135.896 1.470.867Finansal Yatırımlar57.983.842 44.377.808Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar47 57.983.842 44.377.808Diğer Alacaklar83.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 83.010Peşin Ödenmiş Giderler58.321 1.904İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 58.321 1.904Diğer Dönen Varlıklar314.983 250.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 314.983 250.176ARA TOPLAM58.493.042 46.183.765TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.493.042 46.183.765DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar627.338.734 382.771.117Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar47 627.338.734 382.771.117Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 700.000Maddi Duran Varlıklar35.344 724.367Arazi ve Arsalar14 700.000Taşıtlar14 1.049Mobilya ve Demirbaşlar14 35.344 23.318Kullanım Hakkı Varlıkları20 476.337 418.367TOPLAM DURAN VARLIKLAR628.550.415 383.913.851TOPLAM VARLIKLAR687.043.457 430.097.616KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.269İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.269Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar47 2.269Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları155.168İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları198.313 155.168Kiralama İşlemlerinden Borçlar47 198.313 155.168Ticari Borçlar221.551 56.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 215.873 37.660İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.678 18.408Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 3.960 1.450Diğer Borçlar20.119 5.803İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 20.119 5.803Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 80.344ARA TOPLAM443.943 301.102TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.943 301.102UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar321.445 290.137İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 321.445 290.137Uzun Vadeli Karşılıklar42.162 30.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 42.162 30.865Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 82.039.840 79.591.103TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER82.403.447 79.912.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER82.847.390 80.213.207ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar604.196.067 349.884.409Ödenmiş Sermaye30 250.000.000 27.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 17Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 17Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 17 17Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler819.120 694.209Yasal Yedekler30 819.120 694.209Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 318.395.272 95.357.998Net Dönem Karı veya Zararı41 34.981.658 226.832.185TOPLAM ÖZKAYNAKLAR604.196.067 349.884.409TOPLAM KAYNAKLAR687.043.457 430.097.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314BRÜT KAR (ZARAR)39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314Genel Yönetim Giderleri28,33 -1.165.970 -647.621 -582.878 -174.966Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 30.959 9.756 436 3.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.273.473 -202.971 -708.542 -59.925ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)36.280.610 23.201.800 -1.806.307 25.121.995Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 138.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.419.224 23.201.800 -1.806.307 25.121.995Finansman Gelirleri37 1.230.395 760.999 291.732 292.776Finansman Giderleri37 -50.865 -52.687 -16.359 -17.095SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.598.754 23.910.112 -1.530.934 25.397.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.617.096 -4.837.022 5.221.517 -5.089.454Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -168.359 -509.501 -127.315 -90.820Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -2.448.737 -4.327.521 5.348.832 -4.998.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222DÖNEM KARI (ZARARI)34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41 34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973514BIST