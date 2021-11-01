***HEDEF*** HEDEF HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:17
-18.729 -4.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
219.245.625 -64.686
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 219.330.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -84.375 -64.686
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.334.971 -1.131.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.334.971 -1.131.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.470.867 1.300.929
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.896 169.284
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 135.896 1.470.867
Finansal Yatırımlar
57.983.842 44.377.808
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
47 57.983.842 44.377.808
Diğer Alacaklar
83.010
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 83.010
Peşin Ödenmiş Giderler
58.321 1.904
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 58.321 1.904
Diğer Dönen Varlıklar
314.983 250.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 314.983 250.176
ARA TOPLAM
58.493.042 46.183.765
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.493.042 46.183.765
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
627.338.734 382.771.117
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
47 627.338.734 382.771.117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 700.000
Maddi Duran Varlıklar
35.344 724.367
Arazi ve Arsalar
14 700.000
Taşıtlar
14 1.049
Mobilya ve Demirbaşlar
14 35.344 23.318
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 476.337 418.367
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
628.550.415 383.913.851
TOPLAM VARLIKLAR
687.043.457 430.097.616
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.269
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 2.269
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.168
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
198.313 155.168
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
47 198.313 155.168
Ticari Borçlar
221.551 56.068
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 215.873 37.660
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.678 18.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.960 1.450
Diğer Borçlar
20.119 5.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.119 5.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 80.344
ARA TOPLAM
443.943 301.102
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.943 301.102
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
321.445 290.137
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 321.445 290.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.162 30.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 42.162 30.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 82.039.840 79.591.103
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.403.447 79.912.105
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
82.847.390 80.213.207
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
604.196.067 349.884.409
Ödenmiş Sermaye
30 250.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 17
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17 17
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
819.120 694.209
Yasal Yedekler
30 819.120 694.209
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 318.395.272 95.357.998
Net Dönem Karı veya Zararı
41 34.981.658 226.832.185
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
604.196.067 349.884.409
TOPLAM KAYNAKLAR
687.043.457 430.097.616
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314
BRÜT KAR (ZARAR)
39.689.094 24.042.636 -515.323 25.353.314
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.165.970 -647.621 -582.878 -174.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 30.959 9.756 436 3.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.273.473 -202.971 -708.542 -59.925
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.280.610 23.201.800 -1.806.307 25.121.995
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 138.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.419.224 23.201.800 -1.806.307 25.121.995
Finansman Gelirleri
37 1.230.395 760.999 291.732 292.776
Finansman Giderleri
37 -50.865 -52.687 -16.359 -17.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.598.754 23.910.112 -1.530.934 25.397.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.617.096 -4.837.022 5.221.517 -5.089.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -168.359 -509.501 -127.315 -90.820
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.448.737 -4.327.521 5.348.832 -4.998.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.981.658 19.073.090 3.690.583 20.308.222
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973514
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